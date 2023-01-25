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北加半月灣大屠殺 確認五死者為華人

半月灣大屠殺 確認五死者為華人

記者李榮／半月灣即時報導
居民至半月灣市府旁廣場，悼念死者。（記者李榮／攝影）
居民至半月灣市府旁廣場，悼念死者。（記者李榮／攝影）

華人趙春利（Zhao Chunli，音譯）23日下午在北加州小鎮半月灣（Half Moon Bay）大開殺戒， 於山菇農場（Mountain Mushroom Farm）與萊斯運土農場（Rice Trucking-Soil Farm）連續開槍，導致七人死亡，三人重傷。聖馬刁縣驗屍辦公室發布死者名單，目前確認死者中有五名華人。

警方表示，七名死者中，有五人為男性，兩人為女性。死者中大部分是亞裔，另外也有拉丁裔。初步認定死者都是兇嫌的同事。

目前已知的死者名單包括：73歲的舊金山市居民Zhishen Liu、66歲的半月灣居民Qizhong Cheng、50歲的莫斯海灘（Moss Beach）居民Marciano Martinez Jimenez、43歲居住地點不詳的Yetao Bing、74歲舊金山居民Aixiang Zhang、64歲半月灣區民Jingzhi Lu。另還有一名死者的名單官方尚未公布。

警方並指出，除了七名死者以外，事發後還有一名男性受害人因有生命危險送到史丹福醫療中心救治，但所幸手術完成後目前狀態穩定。

墨西哥駐舊金山領事館指出，此次案件兩名死者是來自墨西哥。另，在重傷送至史丹福醫院接受手術的那名患者，也是來自墨西哥。

即使事發已經兩天，半月灣25日還是瀰漫一股較為沈寂的氣氛。25日白天還是有一些社區民眾，自發前往半月灣市府旁獻花。居民表示，發生這種大規中槍擊案實在不可置信，半月灣向來是安全的小鎮，沒想到會發生大規模槍擊案。祈願死者安息。

中國駐舊金山總領事館也在事發後提醒中國公民注意人身安全。領館指出，近期加州地區惡性槍擊案多發，中國駐舊金山總領館提醒中國公民提高安全意識，加強安全防範，確保自身安全，避免發生意外。如果遇到人生安全威脅，即時撥打911報警求助。如果需要領事協助，可以打24小時的外交部全球領事保護與服務應急熱線＋86-10-12308，或者中國駐舊金山總領事館電話415-929-6998。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

舊金山 半月灣 墨西哥

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