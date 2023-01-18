北加遊民帳篷堵華人商戶門 生意跌9成 他降價30萬賤賣

遊民帳篷此前堵住17街華人商戶門口，導致其生意額下降9成。商戶不得不降價30萬賤賣物業。（記者劉先進 ／攝影）

記者劉先進／屋崙報導

華裔地產經紀Vanessa Miao說，屋崙17街夾東12街一家華人 經營的定制廚櫃公司，遭遇遊民 在門口安營紮寨，堵塞入口，生意每況愈下，營業度一度降低90%，東主投訴市府多次，問題沒有得到解決，不得不賤賣該商業地產。原價110萬，降價30萬，最終80萬出手。「老闆放棄十幾年的生意，心灰意冷，準備退休。」

記者從12月中旬到1月15日三次走訪該地區發現，雖然屋崙市府曾經組織工務局、警局、PG&E等多個部門聯合清理，但遊民帳篷並未完全移除，還有一個留在原地，且剛好堵住華人商戶正門。Vanessa說，「不知為何，這個遊民帳篷如此頑強。」

（分標）生意跌9成 華商受損大

記者走訪過程中，櫥櫃公司東主正在搬家清理，但男性東主不願意多談，只是表示，物業已售出。地產經紀Vanessa詳細描述了華人公司如何被遊民影響生意、被迫賤賣物業的經歷。

Vanessa說，東主在十幾年前購買了物業，並開了一家定制廚櫃公司，生意頗為紅火。但從疫情後，情況有變。一開始，有大批遊民帳篷駐紮在馬路對邊，生意開始減少50%。2022年7月左右，政府組織了一次清理，遊民帳篷居然搬到商戶門口。「這對生意影響更大，因為生客看到門口的遊民，根本不敢進來。只能做熟客生意，將貨物送到客人家中。到東主出手前，生意額變成鼎盛期間的10%。」

記者12月中旬曾在現場看到，多個帳篷沿著7街夾東12街路邊搭建，剛好堵住商戶門口。遊民還開車將從其他地方撿拾的垃圾或衣物搬過來，疑似準備過冬。

Vanessa說，遊民搭帳篷不僅堵住商戶門口，還造成多種安全隱患。有遊民曾在帳篷內煮飯導致火災，幸虧有人及時報警，沒有殃及華人東主的店鋪，但讓人擔驚受怕。因為生意大幅下跌，該東主有時停業。遊民居然從店鋪中偷電使用。東主發現後，快速切斷電源，避免更嚴重後果。

（分標）多次投訴無果 華商降價30萬賣

考慮到生意江河日下，華人東主決定出手物業，這才發現困難重重。從去年7月開始的半年時間，有20個人致電有興趣接手。但到現場查看周邊情況和遊民帳篷後，再也不回應，如同石沉大海。最後只有一個商戶願意購買，華人只能賤賣。原價110萬的物業，砍價30萬，變成80萬出手。10幾年前，東主是60多萬入手的，考慮到稅費、通貨膨脹等問題，幾乎沒賺到多少錢。更不用說，東主放棄心愛的生意，心灰意冷，決定退休。