阿茲海默症新藥聯邦醫療保險給付受限 協會籲放寬救人

阿茲海默症協會呼籲CMS放寬給付限制。（取自阿茲海默症協會）

美國食品和藥物管理局（FDA ）日前批准新藥LeqembiTM（lecanemab）（Eisai/Biogen）用於治療確認有β澱粉樣蛋白的輕度認知障礙（MCI）患者或阿滋海默症的輕度失智階段。阿茲海默症 協會對此表達歡迎，但協會也強調，雖然對於有資格接受治療的人來說，沒有醫療保險和以美國聯邦醫療保險 暨補助服務中心（CMS, Centers for Medicare & Medicaid Services）覆蓋此治療的人來說，仍依然無法使用，「新批准的治療方式只讓能自費的患者受益。」

患者是否能接受新藥lecanemab的治療，受到多項因素的影響。其中最受人討論的是CMS管理的聯邦醫療保險（Medicare）的給付限制。

「食品藥物管理局對Leqembi加速批准的決定是正確的。但CMS嚴格限制批准治療的覆蓋範圍是前所未有的、更是錯誤的！」阿茲海默症協會主席兼首席執行官 派克（Joanne Pike）指出，食品藥物管理局在批准之前仔細審查了Leqembi的效果，然而形成鮮明對比的是，CMS在幾個月前、甚至在審查該藥物的證據之前就己經拒絕了對Leqembi的保險給付。CMS以前從未對任何藥物如此分類，顯然對阿茲海默症患者不公平，「如果無法獲得這種治療，或者保險不給付，很多人就會失去幾天、幾周、幾個月的記憶與獨立性。這些人在失去寶貴的時間。」

阿茲海默症協會估計，如果無法獲得該藥物，每一天會有超過2000名65歲或以上的人，從阿茲海默症引起的輕度失智症轉變為疾病的更晚期，而且也使這些人可能不再有資格使用Leqembi，和其他目前正在測試的澱粉樣蛋白靶向抗體。協會批評，在一項史無前例的決定中，CMS於2022年4月就發布了一份全國覆蓋範圍決定（National Coverage Determination,NCD），是在審查治療的證據之前就宣布Leqembi和其他同類治療「不是合理和必要的」。

協會表示，已提交正式請求，要求CMS取消要求聯邦醫療保險受益人必須參加研究，才能獲新批准的阿茲海默症治療的保險覆蓋要求。

阿茲海默症協會首席科學官克麗歐（Maria C. Carrillo）博士指出，Leqembi臨床研究數據表明徹底清除大腦中的β澱粉樣蛋白會帶來益處，「對於處於疾病早期階段的人們，這種治療能以有意義的方式改變阿茲海默症的病程，讓他們有更多時間參與日常生活並保持獨立。」她強調，是否選擇使用這種新治療方式的決定，應掌握在患者及家人的手中，並與醫生討論。

阿茲海默症協會指出，FDA是透過加速核准（accelerated approval）的途徑批准lecanemab。這個程序是希望可以更早批准治療嚴重疾病，並且滿足有醫療需求的藥物。去年12月，國會通過立法來維護和加強此一重要的監管途徑。該公司也已經完成了食品藥物管理局的要求，確認第三階段試驗以留在市場上。而且該試驗達到了主要目的，在治療18個月後，與安慰劑相比，臨床減少了27%。製藥公司也宣布將向食品藥物管理局提交傳統批准的申請。

阿茲海默症協會主席派克表示，阿茲海默是致命疾病，患者沒有時間等待奇蹟藥物與治療方式，「在我們繼續努力發現新靶點和測試新療法的同時，如果 FDA批准的治療方法合適，阿茲海默症患者應該有機會與他們的醫生討論，並做出選擇。」