小心！華人買的新冠特效藥 原來有6大疑點

灣區醫療數據行業從業者盧士強表示，有朋友購買了印度仿製藥，經過他對比分析和研究，確認有六大疑點，是假冒山寨藥廠之名做的假藥，希望提醒華人朋友，切勿病急亂投醫。（讀者供圖）

中國新冠疫情 大爆發，預防新冠從輕症變重症的輝瑞特效藥Paxlovid一盒難求，單盒價格在黑市被炒到1740美元。不少在美華人 也紛紛四處求購印度仿製藥，希望送給遠在中國的親友。灣區 醫療數據行業從業者盧士強表示，有朋友購買了印度仿製藥，經過他對比分析和研究，確認有六大疑點，如藥盒上關於藥物是否需冷藏，自相矛盾。這是假冒山寨藥廠之名做的假藥，希望提醒華人朋友，切勿病急亂投醫。

盧士強說，新冠疫情爆發後，灣區一些藥販子忽然拉了很多個微信群，在上面兜售號稱治療新冠的藥物，訊息一傳十、十傳百，不少人信以為真。群上一盒藥通常數百人民幣，「因為金額不多，很多人寧可信其有，就算被騙，也損失不大。」

盧士強朋友也購買了一盒。他拿到了藥盒，仔細查找上面備註的說明文字，搜索資料，發現疑點很多，基本可推斷，這是一盒假冒山寨藥廠做出的假藥，且專門針對華人「收割韭菜」。

盧士強逐一向本報分析了藥盒上的可疑之處。首先，根據盒子上面的藥廠地址輸入廠商官網https://astricahealthcare.com，發現並非醫藥公司。本報查詢也發現，該官網疑似是介紹畫作的網站，且用泰語書寫。其次，根據網站名稱中包含的單詞，找到Astrica 這個藥廠，但藥廠的官方網站域名是https://astricahealthcare.in，後綴為.in，而非藥盒上註明的.com。

再次，根據查詢，Astrica這家藥廠的工廠電話，和藥盒上寫的不一致。「有的版本藥盒上，還留了一個135開頭的中國手機號，山寨程度也是數一數二吧。」第四，查詢Astrica藥廠生產註冊的所有藥物清單，沒有盒子上印刷的藥名Primovir這一款。而查詢Astrica藥廠的穀歌街景顯示，門口簡陋，還不如小縣城賣油條的鋪子體面。

第五，光是在這個藥盒上，至少發現多個問題，除了前面提到的電話和網址是假的之外，還有幾個。「關於儲存方式，藥盒先是要求不超過30度保存，然後下麵又寫明不要冷藏，但是括弧裏又說「on freeze 」，字面可理解為冷凍，但是我還極少看到需要冷凍保存的藥物。」第六，目前能搜到的藥物，都是同一批次，懷疑是同一批假貨分銷的。且在批號後面，竟然寫的是地址，看來造假人的文化程度不高。

盧士強說，灣區的騙子們會用一種說辭，「我認識的某某是醫生，人家都認可，還能假的了？這種說辭，是不是很熟悉？和傳銷騙局中『那個某某明星都加入了，這還能假的了』一摸一樣。其實識別騙局並不難，但是大部分受騙的人都是寧願欺騙自己，主動買騙。」

盧士強分析，一般來說，被騙的人都會不自覺地自我催眠，主動幫騙子尋找理由，證明自己沒有那麼蠢，這是人的本能。騙子利用的就是這個心理，所以一點也不擔心被揭發，因為跨國交易取證困難，很難在正規法律範圍內被制裁，反而越揭發越有熱度，能騙更多人入圈。