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跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

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風暴續擊北加、灣區 逾萬戶斷電 汽車淹沒地下道

編譯組／灣區31日電
灣區風暴最新情況。（電視新聞截圖）
灣區風暴最新情況。（電視新聞截圖）

2023新年長周末，一系列風暴繼續襲擊灣區及北加。舊金山灣區本周末發出了大範圍的洪水警告和關注。以下是我們了解到的最新道路關閉、交通通告和交通問題的訊息：

 舊金山南部101號公路周六晨雙向因嚴重水淹被關閉，車輛被要求使用包括280號州際公路等替代路線，加州交通廳（Caltrans）的工作人員已經在現場，重新開放時間仍未知。

 

截至周六（31日）上午9點，太平洋瓦電（PG&E）稱整個灣區有超過1萬名用戶斷電。

 

聖馬刁市周六上午多條道路被淹並被關閉，包括Bermuda路和Saratoga路之間的Delaware街，以及南El Camino大街和Pacific大道之間的第42大道。警方說，要避免所有這些地區。

 

東灣佛利蒙特附近的Niles Canyon路周六上午因泥石流，至少到中午要被關閉，根據天氣情況可能會更長。

 

大雨導致貝爾蒙特的幾條道路被淹，包括Old County路的Harbor大道，有汽車被淹沒在地下通道中。

 

北灣蘇諾瑪縣Valley Ford路報告發生路面積水，該路段已被雙向關閉。

 

半月灣92號公路被淹，在周六早些時候被關閉，加州森林防火廳（Cal Fire）說，關閉的路段是從Skyline大道到Main街，沒有對重新開放時間作出估計。

 

索諾瑪縣洪水警告延長，最初定於周六上午6:30到期，現在延長到上午10:30。

 

聖他路薩報告停電，目前，約有677戶受影響。

 

PG&E用戶受到影響，聖他路薩消防局稱正在對停電報告作出回應。

 

北部灣12號高速公路上的地陷坑，使西行線的左車道在周五（30日）晚些時候被關閉。

 

蘇諾瑪附近周五晚些時候發生車禍，加州公路巡警CHP稱是由於天氣原因和疑似酒駕。

 

阿拉米達縣84號公路周五山體滑坡後重新開放。

 

BART列車在安蒂奧克和比茲堡/灣岬站之間，因軌道上的電力問題無法運行，目前還不知道這個問題是否是由潮濕天氣直接造成的。

 

大索爾周六上午又一組巖石滑坡，導致1號高速路從Ragged Point一直到Big Sur的南部都被關閉，加州交通廳的工作人員正在現場試圖清理公路，何時開放仍未知。

加州 灣區 洪水

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