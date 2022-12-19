聖誕季「胡桃夾子」芭蕾舞劇吸引金山民眾

「胡桃夾子」剧照。（舊金山芭蕾舞團供圖）

隨著聖誕節 臨近，在許多美國家庭中，觀看「胡桃夾子」（The Nutcracker）這部芭蕾 舞劇成為了傳統，也是美國家庭在聖誕節最喜愛的節慶活動。

一進入十二月在舊金山 戰爭歌劇院，舊金山芭蕾舞團迎來了胡桃夾子芭蕾舞劇的演出，受到舊金山各年齡層受眾的喜愛。舞劇中有會跳舞的糖果、糖梅仙子（Sugar Plum Fairy）和復活後與邪惡的老鼠王（Mouse King）搏鬥的胡桃夾子。

「胡桃夾子」是柴可夫斯基編寫的一個芭蕾舞劇。根據霍夫曼的一部叫作《胡桃夾子與老鼠王》的故事改編。舞劇的音樂充滿了單純而神秘的神話色彩，具有強烈的兒童音樂特色。劇情講述聖誕節，女孩克拉拉得到一隻胡桃夾子，在夜晚她夢見這胡桃夾子變成了一位王子，領著她的一群玩具同老鼠兵作戰。後來又把她帶到果醬山，受到糖果仙子的歡迎，享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的快樂。

舊金山芭蕾舞團於 1944 年在歌劇院上演了第一部完整的「胡桃夾子」，舊金山芭蕾舞團執行總監Danielle St. Germain表示，在疫情後回歸的胡桃夾子演出受到舊金山民眾的喜愛，場場爆滿。

胡桃夾子也是華裔著名芭蕾舞演員譚元元的代表作，今年的演出中有幸也可以看到她的演出場次，譚元元在其中扮演的冰雪王后將她的舞技和芭蕾的美感展現的淋漓盡致。