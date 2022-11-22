北加史丹福購物中心Fleming’s牛排館遭槍擊

史丹福購物中心Fleming’s牛排館遭槍擊，窗戶碎裂。（巴洛阿圖警方提供）

北加州 高檔的史丹福購物中心（Stanford Shopping Center）再傳重大治安事件。當地巴洛阿圖警方接獲報案，稱該購物中心的知名牛排館「Fleming's Prime Steakhouse」遭人開槍，窗戶碎裂。警方立即疏散附近民眾，所幸並無人受傷，然而槍手則已逃逸。

巴洛阿圖警方表示，嫌犯應該是開車經過時從車上向牛排館射擊，至少開了兩槍。其中一槍打到Fleming's牛排館的大片玻璃。另外，現場還有一輛停在附近的車輛遭擊中，還好當時並沒有人在車上。

巴洛阿圖警方表示，警局的勤務指揮中心是在21日下午4時25分接獲牛排館員工的報案，稱餐廳遭人槍擊 。警方立刻派大批警力到場，確認牛排館正門口旁的一大扇玻璃窗遭子彈擊中。當時牛排館處於營業時間，也有一些顧客在內用餐，但所幸並沒有人遭子彈擊中。警方也立即疏散在場的人員。

警方調查後認為，子彈是從手槍發出，嫌犯至少開了兩槍，開槍的位置應該是在餐廳的東邊。除了該牛排館之外，還有一輛在餐廳附近的遭擊中。目擊槍擊的民眾指出，槍手從開著一輛黑色的Chevrolet Camaro汽車 ，行經牛排館前時從駕駛座掏出槍來擊發，然而目擊者都沒能描述槍手的特徵與面貌。

警方正在調查槍手的身份與作案動機，並且呼籲如果有民眾有關於該宗槍擊案的其他線索，可以與警局聯繫。巴洛阿圖警局24小時報案專線：650-329-2413。或者也可以匿名報案，電郵：[email protected]，簡訊與留言：650-383-8984。