舊金山衛生局呼籲 感恩節不能放鬆防疫新冠病毒

本週很多市民開始了感恩節旅行和家庭聚會之旅，衛生局稱，不能放鬆對新冠的預防措施。（記者李怡/攝影）

衛生局稱，感恩節假期不能放鬆對新冠的預防措施，以防「三重病」

本週很多市民開始了感恩節旅行和家庭聚會，本報特別訪問了舊金山衛生局關於民眾節日旅行的衛生建議。衛生局稱，現在還不能放鬆對COVID-19 傳播的預防措施。

舊金山衛生局表示，隨著加州冠狀病毒病例呈上升趨勢，由於新冠、流感和 RSV 病例可能導致當地醫院「三重病」病例的激增，建議除了感染生病呆在家裡之外，衛生局還建議在假期旅行盒會見朋友之前，先做個快篩檢測 。

聯邦疾病控制與預防中心也建議民眾，感恩節假期在室內公共交通環境中最後是佩戴口罩 。 CDC稱，任何 COVID 檢測呈陽性的人都不應該外出旅行，應隔離並在家呆五天，即使沒有症狀的情況下。

UCSF 傳染病專家 Peter Chin-Hong 建議說，及時了解 COVID 和流感疫苗 的最新情況很重要。 Peter說，在旅行時和在室內擁擠的地方佩戴 N95 或 KN95 口罩，也有助於對抗正在傳播的其他呼吸道病毒。

Chin-Hong 還建議盡可能多地為室內活動空間通風，他說，洗手衛生對 COVID 起不到太大作用，但對其他病毒（包括流感、RSV 和普通感冒）至關重要。