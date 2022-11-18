我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是否解禁川普帳號？馬斯克發推特投票讓網友決定

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

避免國稅局查稅 會計師：申報支出抵扣要適度

記者李榮／聖荷西即時報導
會計師王榮玫提醒，要降低國稅局查稅機率，申報抵扣的比例要適度。（記者李榮／翻攝）
會計師王榮玫提醒，要降低國稅局查稅機率，申報抵扣的比例要適度。（記者李榮／翻攝）

時序已經進入年底，也是每年做稅務規畫的最後階段。金山灣區「媽媽教室」11月18日上午邀請會計師王榮玫（Rosemary Wang) 以「專家教您省稅秘笈及財富傳承省稅門道」為題，介紹當今最新稅務規定以及個人與公司報稅應留意事項。王榮玫除了鼓勵納稅人抓緊太陽能、電動車等稅務補貼考慮購置以外，對於個人與公司的各項抵扣稅務，她也提醒納稅人在報稅時要注意費用比例一定要合理，以免引起國稅局查稅。

王榮玫擁有財會和稅法雙碩士，除了服務個人報稅以外，也負責多家海外上市公司在美分公司的會計及審計業務。她並是美國上市公司會計監督委員會的成員（PCAOB）、美國註冊會計師協會會員（AICPA）及加州註冊會計師會員（CalCPA）。

針對華人最關心「如何避免國稅局查稅」的問題，王榮玫表示，許多華人都有生意，可能利用個人獨資營運者（sole proprietorship）或是其他公司形式申報稅務。而在報稅時，有幾個要點一定得留意，避免國稅局盯上。

第一就是「申報支出要適度」。王榮玫提醒，公司的營運費用確實可以依法抵稅，然而國稅局也會利用資料庫，水平比對類似公司產業的支出，找出抵扣支出比例過高的目標。例如，如果同類型生意中，多數的交通旅行的支出佔20%左右，但卻有公司或個人營運者申報了60%的交通旅行費用，就容易被國稅局挑出來審計。

另外，交通費用、吃飯餐費、汽車哩程等項目，向來是國稅局比較喜歡查稅的項目。建議平時在記帳時一定要完整，清楚記載會議時間、去了多遠、會面目的與對象等，「不然等到國稅局查帳時，你再來寫回憶錄，就很辛苦了。」

許多人會透過捐款抵稅。王榮玫提醒，在美國捐款是很普遍的現象，然而如果比例過高，也容易引起質疑。例如，如果在一年內就捐出30%的收入出去，就可能會引起國稅局懷疑合理性。

對於有商業收入者，王榮玫提到，許多是個人獨資營運者直接放在Schedule C裡面申報；但是這樣與個人稅表在一起，每一項都能被國稅局一眼審核。如果能成立公司，還是比較理想。

再來，若申報時今年度與去年的收入有顯著的不同，也容易引起國稅局的眼光。王榮玫表示，當然有時候可能因為各種原因，造成收入的大幅減少，此時可以考慮在1040稅表中加入聲明，事先解釋落差大的原因。總之，就是盡量避免國稅局不必要的好奇。

如果有投資失利、收不回來的壞帳要抵扣，也一定要有證明。像是與債務人之間的書信往來、企圖催繳的證明，或是曾請債務催收但未果的溝通聯繫，反正不能口說無憑。

王榮玫也提醒，許多人擔心申報家庭辦公室（Home Office）容易遭國稅局查稅。其實，符合規定還是能合理申報，但家庭辦公室一定要100%作為辦公用途，不能有一丁點還是家庭用途。同時，申報的大小範圍也要合理，且必須是經常性使用來執行業務，還要留意在稅表上寫的商業地址，必須是同一地址。

最後，王榮玫總結，國稅局對於不合理的情況就容易挑出來審計。也就是說，如果納稅人收入很少，但是住昂貴地段，或是納稅人捐款數額過高，都會引起關注。另一方面，如果經營生意卻連續幾年都申報賠錢，國稅局則會懷疑該項目屬於「嗜好」，而不是「生意」，畢竟生意應該是想盡辦法賺錢才對。

國稅局 報稅 稅表

上一則

柏克萊公司人造肉 首度獲FDA安全許可

延伸閱讀

美京華人中心招募報稅義工 明年2月開工

美京華人中心招募報稅義工 明年2月開工
報稅季節近 媽媽教室教您節稅

報稅季節近 媽媽教室教您節稅
稅務漫談／PPP不實豁免 國稅局整肅

稅務漫談／PPP不實豁免 國稅局整肅
參院調查：Medicare優勢計畫假冒國稅局 誤導老人投保

參院調查：Medicare優勢計畫假冒國稅局 誤導老人投保
川普報稅資料 首席大法官羅伯茲下令暫緩送交國會

川普報稅資料 首席大法官羅伯茲下令暫緩送交國會

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

2022-11-15 00:22
王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

2022-11-12 10:51
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

新一波疫情來了？加州確診數暴增

2022-11-18 02:17
陳剛說，他曾有一個美麗的美國夢，但是如今卻成為噩夢。（本報系檔案照片）

陳剛：曾經的美麗美國夢 如今成噩夢

2022-11-13 02:19

超人氣

更多 >
新一波疫情來了？加州確診數暴增

新一波疫情來了？加州確診數暴增
要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻