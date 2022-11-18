避免國稅局查稅 會計師：申報支出抵扣要適度

會計師王榮玫提醒，要降低國稅局查稅機率，申報抵扣的比例要適度。（記者李榮／翻攝）

時序已經進入年底，也是每年做稅務規畫的最後階段。金山灣區「媽媽教室」11月18日上午邀請會計師王榮玫（Rosemary Wang) 以「專家教您省稅秘笈及財富傳承省稅門道」為題，介紹當今最新稅務規定以及個人與公司報稅 應留意事項。王榮玫除了鼓勵納稅人抓緊太陽能、電動車等稅務補貼考慮購置以外，對於個人與公司的各項抵扣稅務，她也提醒納稅人在報稅時要注意費用比例一定要合理，以免引起國稅局 查稅。

王榮玫擁有財會和稅法雙碩士，除了服務個人報稅以外，也負責多家海外上市公司在美分公司的會計及審計業務。她並是美國上市公司會計監督委員會的成員（PCAOB）、美國註冊會計師協會會員（AICPA）及加州註冊會計師會員（CalCPA）。

針對華人最關心「如何避免國稅局查稅」的問題，王榮玫表示，許多華人都有生意，可能利用個人獨資營運者（sole proprietorship）或是其他公司形式申報稅務。而在報稅時，有幾個要點一定得留意，避免國稅局盯上。

第一就是「申報支出要適度」。王榮玫提醒，公司的營運費用確實可以依法抵稅，然而國稅局也會利用資料庫，水平比對類似公司產業的支出，找出抵扣支出比例過高的目標。例如，如果同類型生意中，多數的交通旅行的支出佔20%左右，但卻有公司或個人營運者申報了60%的交通旅行費用，就容易被國稅局挑出來審計。

另外，交通費用、吃飯餐費、汽車哩程等項目，向來是國稅局比較喜歡查稅的項目。建議平時在記帳時一定要完整，清楚記載會議時間、去了多遠、會面目的與對象等，「不然等到國稅局查帳時，你再來寫回憶錄，就很辛苦了。」

許多人會透過捐款抵稅。王榮玫提醒，在美國捐款是很普遍的現象，然而如果比例過高，也容易引起質疑。例如，如果在一年內就捐出30%的收入出去，就可能會引起國稅局懷疑合理性。

對於有商業收入者，王榮玫提到，許多是個人獨資營運者直接放在Schedule C裡面申報；但是這樣與個人稅表 在一起，每一項都能被國稅局一眼審核。如果能成立公司，還是比較理想。

再來，若申報時今年度與去年的收入有顯著的不同，也容易引起國稅局的眼光。王榮玫表示，當然有時候可能因為各種原因，造成收入的大幅減少，此時可以考慮在1040稅表中加入聲明，事先解釋落差大的原因。總之，就是盡量避免國稅局不必要的好奇。

如果有投資失利、收不回來的壞帳要抵扣，也一定要有證明。像是與債務人之間的書信往來、企圖催繳的證明，或是曾請債務催收但未果的溝通聯繫，反正不能口說無憑。

王榮玫也提醒，許多人擔心申報家庭辦公室（Home Office）容易遭國稅局查稅。其實，符合規定還是能合理申報，但家庭辦公室一定要100%作為辦公用途，不能有一丁點還是家庭用途。同時，申報的大小範圍也要合理，且必須是經常性使用來執行業務，還要留意在稅表上寫的商業地址，必須是同一地址。

最後，王榮玫總結，國稅局對於不合理的情況就容易挑出來審計。也就是說，如果納稅人收入很少，但是住昂貴地段，或是納稅人捐款數額過高，都會引起關注。另一方面，如果經營生意卻連續幾年都申報賠錢，國稅局則會懷疑該項目屬於「嗜好」，而不是「生意」，畢竟生意應該是想盡辦法賺錢才對。