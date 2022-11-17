北加鴛鴦大盜洗劫華埠信箱 疑為汽油補貼
記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠10街永旺商場13日早上發生一起盜竊，一對鴛鴦大盜將信箱撬開，偷走幾十個信箱的信件。大樓屋主協會（HOA）理事莫秀寧對本報表示，商場以前多次被偷，是為了洗劫支票，且成功盜領數千元。不清楚這次因何下手。在商場內開中醫診所的東主鄺偉表示，最近加州汽油補貼正在陸續發放，懷疑竊賊是為此而來，因為補貼以儲蓄卡形式發放，容易直接盜用。且小偷早上光顧了兩個地點，先到永旺偷竊，再去附近另一家奶茶店（本報15日曾報導），試圖剪開門鎖登堂入室，但最終因行人增多而放棄。
16日中午12時許，本報記者在現場走訪發現，永旺商場門口的一排信箱，有明顯被撬開的痕跡。信箱門被弄得變形，露出一條縫隙。有的信箱門沒有鎖緊，輕輕一碰就開，還能看到內部信件。類似被撬開的縫隙，記者至少發現了三條。
莫秀寧提供的多段監控視頻，完整記錄了一對雌雄大盜的偷竊過程。13日早上6時30分，天還沒亮，只見永旺商場的一側大門外，有兩人彎腰，疑似手中拿著工具，正在撬開門鎖。3分鐘後，戴著連體衫帽和口罩的男竊賊，進入攝像頭視野，他先是四處張望，查看是否有路過的行人。並用手嘗試，能否打開信箱門。接著從口袋拿出一根形狀貌似鐵棍的工具，大力別開信箱門。下一段視頻顯示，戴帽子和口罩的女小偷，也加入行竊。她手中拿著一個白色袋子在一案等待。男小偷撬開後，將一排信箱門同時打開，兩人把其中的信件全部偷出來。小偷如法炮製，合作無間，將周邊信箱一掃而空。
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