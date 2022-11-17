我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登讚許裴洛西是最重要議長 白宮面臨政黨惡鬥

利率可能再升 股指連跌兩日

北加鴛鴦大盜洗劫華埠信箱 疑為汽油補貼

記者劉先進／屋崙即時報導
圖為小偷撬開信箱鐵門後遺留的縫隙。（記者劉先進 ／攝影）
圖為小偷撬開信箱鐵門後遺留的縫隙。（記者劉先進 ／攝影）

記者劉先進／屋崙報導

屋崙華埠10街永旺商場13日早上發生一起盜竊，一對鴛鴦大盜將信箱撬開，偷走幾十個信箱的信件。大樓屋主協會（HOA）理事莫秀寧對本報表示，商場以前多次被偷，是為了洗劫支票，且成功盜領數千元。不清楚這次因何下手。在商場內開中醫診所的東主鄺偉表示，最近加州汽油補貼正在陸續發放，懷疑竊賊是為此而來，因為補貼以儲蓄卡形式發放，容易直接盜用。且小偷早上光顧了兩個地點，先到永旺偷竊，再去附近另一家奶茶店（本報15日曾報導），試圖剪開門鎖登堂入室，但最終因行人增多而放棄。

16日中午12時許，本報記者在現場走訪發現，永旺商場門口的一排信箱，有明顯被撬開的痕跡。信箱門被弄得變形，露出一條縫隙。有的信箱門沒有鎖緊，輕輕一碰就開，還能看到內部信件。類似被撬開的縫隙，記者至少發現了三條。

莫秀寧提供的多段監控視頻，完整記錄了一對雌雄大盜的偷竊過程。13日早上6時30分，天還沒亮，只見永旺商場的一側大門外，有兩人彎腰，疑似手中拿著工具，正在撬開門鎖。3分鐘後，戴著連體衫帽和口罩的男竊賊，進入攝像頭視野，他先是四處張望，查看是否有路過的行人。並用手嘗試，能否打開信箱門。接著從口袋拿出一根形狀貌似鐵棍的工具，大力別開信箱門。下一段視頻顯示，戴帽子和口罩的女小偷，也加入行竊。她手中拿著一個白色袋子在一案等待。男小偷撬開後，將一排信箱門同時打開，兩人把其中的信件全部偷出來。小偷如法炮製，合作無間，將周邊信箱一掃而空。

小偷偷走屋崙華埠大批信件。商戶推測是為了盜取加州汽油補貼。（視頻截圖）
小偷偷走屋崙華埠大批信件。商戶推測是為了盜取加州汽油補貼。（視頻截圖）
一對鴛鴦大盜洗劫屋崙華埠永旺商場信箱。商戶推測是為了盜取加州汽油補貼。（記者劉先...
一對鴛鴦大盜洗劫屋崙華埠永旺商場信箱。商戶推測是為了盜取加州汽油補貼。（記者劉先進 ／攝影）
小偷擄走屋崙華埠永旺商場大批信件。商戶推測是為了盜取加州汽油補貼。（視頻截圖）
小偷擄走屋崙華埠永旺商場大批信件。商戶推測是為了盜取加州汽油補貼。（視頻截圖）
圖為小偷撬開信箱鐵門後遺留的縫隙。（記者劉先進 ／攝影）
圖為小偷撬開信箱鐵門後遺留的縫隙。（記者劉先進 ／攝影）

口罩 屋崙 加州

上一則

北加薩拉度加發現多宗深色布偶被吊掛 疑似種族仇恨

延伸閱讀

加州油價跌勢 料持續至年底

加州油價跌勢 料持續至年底
計費方式不同 外賣郎團體：漲薪未必惠及華人

計費方式不同 外賣郎團體：漲薪未必惠及華人
費城華埠旁擬蓋76人球場 爭取居民支持

費城華埠旁擬蓋76人球場 爭取居民支持
華男海邊釣魚 遭4華青暴打洗劫

華男海邊釣魚 遭4華青暴打洗劫
華埠博愛中心免費職訓30年 助無數華人就業

華埠博愛中心免費職訓30年 助無數華人就業

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

2022-11-15 00:22
王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

2022-11-12 10:51
陳剛說，他曾有一個美麗的美國夢，但是如今卻成為噩夢。（本報系檔案照片）

陳剛：曾經的美麗美國夢 如今成噩夢

2022-11-13 02:19
圖為持槍劫匪在搶劫攝影師器材。（視頻截圖）

北灣舊金山拍婚紗照聖地 亞裔攝影師遭持槍搶劫

2022-11-13 21:13

超人氣

更多 >
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重