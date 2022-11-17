北加鴛鴦大盜洗劫華埠信箱 疑為汽油補貼

圖為小偷撬開信箱鐵門後遺留的縫隙。（記者劉先進 ／攝影）

記者劉先進／屋崙 報導

屋崙華埠10街永旺商場13日早上發生一起盜竊，一對鴛鴦大盜將信箱撬開，偷走幾十個信箱的信件。大樓屋主協會（HOA）理事莫秀寧對本報表示，商場以前多次被偷，是為了洗劫支票，且成功盜領數千元。不清楚這次因何下手。在商場內開中醫診所的東主鄺偉表示，最近加州 汽油補貼正在陸續發放，懷疑竊賊是為此而來，因為補貼以儲蓄卡形式發放，容易直接盜用。且小偷早上光顧了兩個地點，先到永旺偷竊，再去附近另一家奶茶店（本報15日曾報導），試圖剪開門鎖登堂入室，但最終因行人增多而放棄。

16日中午12時許，本報記者在現場走訪發現，永旺商場門口的一排信箱，有明顯被撬開的痕跡。信箱門被弄得變形，露出一條縫隙。有的信箱門沒有鎖緊，輕輕一碰就開，還能看到內部信件。類似被撬開的縫隙，記者至少發現了三條。