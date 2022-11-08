謝安宜身穿紅色大衣求好運 頂雨拜票爭連任金山地檢長

謝安宜表示，贏得亞裔社區的信任對她來說，意義重大。（記者王子涵／攝影）

在舊金山 地檢長的角逐中，亞裔 選票成為各候選人爭取的焦點之一；現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）更是深諳此道理，在選舉日當天接受採訪的過程中，她表示，贏得亞裔社區的信任對她來說意義重大。

謝安宜說：「儘管我不是亞裔，也不是華人，但他們仍能信任我，這對於我來說如同得到全世界。」

在罷免金山前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）的過程中，華裔選民成為中堅力量之一，在社區最關心的公共安全問題上，謝安宜對罪犯強硬的態度扭轉了華埠對地檢處的不信任。

競選志願者Jane表示，支持謝安宜的原因，就是她能夠將罪犯繩之以法，並及時地支持反亞裔仇恨運動；她補充道，過去兩年發生的亞裔長者頻頻被攻擊事件讓她痛心，而博徹思卻不管不問，「謝安宜真正地關心我們社區。」Jane說。

謝安宜表示，在前任地檢長的領導下，華裔社區沒有感受到安全，沒有感受到被地檢處合理的對待；「我想強調的是，我們在設法恢復與社區的關係，我得到極大的信任，所以我會繼續確保華人社區的安全。」謝安宜說。

在選舉日當天，謝安宜身著紅色大衣，頂著舊金山的陣雨到街頭為選舉做最後衝刺。上午9時，她首先與第六區市議員候選人麥德誠（Matt Dorsey）在Folsom區宣傳，前來助陣的還有州參議員威善高（Scott Wiener）和市議員孟達文（Rafael Mandelman）。

中午，她到聯合廣場附近舉辦競選餐會，爭取非裔社區的選票，市長布里德（London Breed）也達到現場支持。謝安宜稱，距離投票截止還有不到6個小時，她不會停止與選民交流，很高興與支持她的人們在一起。

謝安宜對本報表示，她的心情非常不錯，每一位前來支持她競選的人們都已經投了票；她說：「開票 前，我已經備受鼓舞，因為整座城市已經接納了我，期待著改變的發生。」