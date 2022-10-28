裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

聯邦眾議長裴洛西 （Nancy Pelosi）丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）28日早，在位於舊金山 的家中，被一名闖入家中手持致命武器的歹徒襲擊，目前已被送往舊金山綜合醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）緊急治療。據報道，歹徒的目標正是裴洛西。

根據報導，歹徒在闖進裴洛西住所後大喊：「裴洛西在哪裡？」

舊金山警長史考特（Bill Scout）在召開的緊急記者會中通報，大約凌晨2時27分，舊金山警員被派往裴洛西的住處。到達現場後，發現保羅裴洛西與嫌犯在爭搶一把錘子。

「嫌犯搶到錘子後，嚴重襲擊了保羅裴洛西，到場警員立即制服歹徒，解除武器並拷住了他。」史考特說，「警員立即請求了醫療救援，並在現場實施急救。」

嫌犯被確認為42歲男性David DePape，襲擊的動機尚不清楚，舊金山警方將與聯邦調查局（FBI）美國國會警察 局、舊金山地檢處合作，共同調查此案。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，她已責求舊金山警局迅速前往事發地，確保保羅裴洛西的安全。她將於美國司法部緊密合作，起訴襲擊者。

記者前往裴洛西的住所發現，整條街區已經被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。