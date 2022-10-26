聖荷西市長候選人馬漢譴責政府管理不善 遊民犯罪增加

馬漢要求政府認真對待心理健康挑戰，為人們提供心理和精神治療（記者陳爍嘉/攝影）

聖荷西 市長候選人馬漢於25日通過聖荷西信使報（San Jose Mercury News）發表了一篇名為「修復聖他克拉拉縣的心理健康 系統將挽救生命和金錢」的評論。他譴責政府不作為，使聖他克拉拉縣處於心理健康危機之中。

馬漢譴責道，「由於政治上的不作為，本來可以成功被治療的精神病人在街道上流浪和死亡。這個心理健康危機正在導致無家可歸的居民數量增加，犯罪率上升，並浪費數百萬納稅人的錢」。他要求政府認真對待心理健康挑戰，為人們提供心理和精神治療。

馬漢指出，在過去的幾十年裡，加州 拆除了許多照顧精神疾病患者的醫院設施。這些機構的關閉與無家可歸和監禁率的增加有關。加州的最初計畫是用以社區為基礎的精神治療取代這些醫院，但這個目標從未實現。目前，聖他克拉拉縣約40%的無家可歸者面臨嚴重的心理健康保健挑戰，另外有35%的遊民報告了自己存在濫用藥物的情況。

馬漢表示，聖他克拉拉縣是去年最後一個正式通過「蘿拉法」（Laura's Law）的縣之一，該法旨在允許法院下令要求那些對自己和他人存在危險的人進行精神治療。但聖縣尚未全面實施這項法律，幫助患有精神健康問題或吸毒和酗酒的無家可歸居民接受治療。