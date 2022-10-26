我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

20大後首談美中關係 拜登：保持美軍事優勢 不尋求衝突

聖荷西市長候選人馬漢譴責政府管理不善 遊民犯罪增加

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導
馬漢要求政府認真對待心理健康挑戰，為人們提供心理和精神治療（記者陳爍嘉/攝影）
馬漢要求政府認真對待心理健康挑戰，為人們提供心理和精神治療（記者陳爍嘉/攝影）

聖荷西市長候選人馬漢於25日通過聖荷西信使報（San Jose Mercury News）發表了一篇名為「修復聖他克拉拉縣的心理健康系統將挽救生命和金錢」的評論。他譴責政府不作為，使聖他克拉拉縣處於心理健康危機之中。

馬漢譴責道，「由於政治上的不作為，本來可以成功被治療的精神病人在街道上流浪和死亡。這個心理健康危機正在導致無家可歸的居民數量增加，犯罪率上升，並浪費數百萬納稅人的錢」。他要求政府認真對待心理健康挑戰，為人們提供心理和精神治療。

馬漢指出，在過去的幾十年裡，加州拆除了許多照顧精神疾病患者的醫院設施。這些機構的關閉與無家可歸和監禁率的增加有關。加州的最初計畫是用以社區為基礎的精神治療取代這些醫院，但這個目標從未實現。目前，聖他克拉拉縣約40%的無家可歸者面臨嚴重的心理健康保健挑戰，另外有35%的遊民報告了自己存在濫用藥物的情況。

馬漢表示，聖他克拉拉縣是去年最後一個正式通過「蘿拉法」（Laura's Law）的縣之一，該法旨在允許法院下令要求那些對自己和他人存在危險的人進行精神治療。但聖縣尚未全面實施這項法律，幫助患有精神健康問題或吸毒和酗酒的無家可歸居民接受治療。

心理健康 加州 聖荷西

上一則

紀政感謝貴人當年的200元 「因為他我才沒有成為文盲」

延伸閱讀

聖荷西附近5.1地震 灣區8年最強 無人受傷 未造成財損

聖荷西附近5.1地震 灣區8年最強 無人受傷 未造成財損
聖荷西附近5.1級地震 震感強烈 受過訓仍反應不及

聖荷西附近5.1級地震 震感強烈 受過訓仍反應不及
聖荷西市長選舉 捐款破紀錄

聖荷西市長選舉 捐款破紀錄
全美50大城市家庭月付帳單 聖荷西最昂貴

全美50大城市家庭月付帳單 聖荷西最昂貴
涉猥褻學生 聖荷西亞裔教師被捕

涉猥褻學生 聖荷西亞裔教師被捕

熱門新聞

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
石斑魚的魚肉和魚皮特別彈Q，比想像中好料理。（記者江碩涵／攝影）

石斑魚外銷到美搶購一空 米其林主廚大讚魚肉超彈Q

2022-10-25 20:31
76歲的法耶揮舞拐杖，和寵物狗阻止一起家門口的搶劫。（電視截圖）

70歲鄰居遇搶… 76歲婆婆聯手愛犬 揮杖嚇退劫匪

2022-10-25 14:46
屋崙華埠居民Linda此前在市民會議上，向地檢官員講述女兒悲慘經歷。（市民供圖）

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

2022-10-24 00:23
美國主要城市月度帳單，聖荷西為最昂貴。 （美聯社）

全美50大城市家庭月付帳單 聖荷西最昂貴

2022-10-24 14:56

超人氣

更多 >
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光
8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症