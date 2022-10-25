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中國不要美國要 台灣石斑魚拓展美國市場

記者李榮／庫比蒂諾即時報導
米其林星級主廚Claude Le Tohic料理石斑魚。（主辦單位提供）
米其林星級主廚Claude Le Tohic料理石斑魚。（主辦單位提供）

中國大陸突然下令禁止進口所有的台灣石斑魚，不過也間接再度促進台灣石斑魚外銷到世界其他各地。由行政院農委會委託、外貿協會執行的台灣石斑魚推廣活動，25日在庫比蒂諾Alexander's Steakhouse舉行，由米其林星級主廚Claude Le Tohic示範三道創意石斑魚料理，展現台灣石斑魚特有的風味與Q彈口感。

包括農委會主委陳吉仲，以及中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳等人，都透過視頻推廣並介紹好吃的台灣石斑。陳吉仲表示，全球共有8種養殖的石斑魚品種，而光是台灣就佔了其中的7種，台灣可以說是「石斑魚王國」。他並且進一步指出，近來台灣與美國關係非常好，貿易也較以往顯住成長，台灣進口美國的黃豆、玉米；同樣的，美國也買了許多台灣農產品，去年台灣農產品到美國大幅度成長，出口國家第一名就是美國。

陳吉仲說，台灣是漁業知名的國家、無論台灣鯛、鰻魚、鱸魚、石斑魚等，都是知名的水產。其中石斑魚更是清蒸煮湯皆宜，外銷到美國與其他地方，讓大家不用到台灣就能享受到台灣石斑的美味。

黃志芳表示，石斑魚有很多營養，富含膠質，被稱為美容護膚的魚種，更是天然的聖品。石斑魚曾入好成為台灣的國宴料理，營養好吃，希望未來石斑魚在美國市場能更為普及。

舊金山經文處副處長朱永昌表示，這次是首次品嚐西式的石斑魚料理，口感與調味很搭配，非常好吃。台灣石斑魚從頭到尾、從裡到外都能食用，希望藉由這次活動，成為美國人桌上的佳餚。舊金山台貿中心主任鄒長青也表示，外貿協會長期從事台灣商品的推廣，其中也不定期協助農委會舉辦美食活動，促請美國買家向台灣採購食品。這次的活動是希望台灣的石斑魚能逐漸推廣到全美，未來也會與繼續超市通路合作，舉辦台灣食品節，推廣台灣特色食品。

當日主廚Claude Le Tohic是米其林星級主廚，多次率領團隊摘星，也曾到台灣舉辦客座示範，對台灣食材有一定的了解。他表示，台灣石斑魚魚皮Q彈、魚肉鮮甜無腥味，且少刺多肉很適合西式料理。因此，他示範石斑魚佐朝鮮薊白酒醬、香煎黑椒石斑配嫩菠菜、椰之咖哩石斑魚等料理，凸顯石斑魚的好搭配與美味特性。

石斑魚從頭到尾都能吃，全魚也能西式處理。（記者李榮／攝影）
石斑魚從頭到尾都能吃，全魚也能西式處理。（記者李榮／攝影）
台灣石斑魚積極拓展美國市場。（記者李榮／攝影）
台灣石斑魚積極拓展美國市場。（記者李榮／攝影）

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