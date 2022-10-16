「你從哪裡來？」北加亞裔Uber司機遭搶

尼泊爾的Uber司機瑪嗄被乘客持槍劫車。他認為嫌犯因為種族原因下手。（電視截圖）

北加屋崙 10月1日發生一起持槍搶劫Uber亞裔 司機事件。來自尼泊爾的Uber司機瑪嗄（Bimal Thapa Magar）接送了兩名乘客到東屋崙，兩人問他來自哪裡。當他回答尼泊爾時，乘客要求提供洗手液，然後忽然掏出手槍，讓他躺在地上，搶走錢包、鑰匙和車輛。瑪嗄認為，他被攻擊是因為種族原因。屋崙警方證實此搶劫，正在調查中。

ABC 7知名亞裔記者Dion Lim報導說，10月1日晚上7時58分，瑪嗄接受一次距離為1.5哩的叫車請求。車載監控視頻顯示，兩名男子上車，頭戴連衫帽，都戴著口罩。在東屋崙的目的地，兩人都沒有下車，他感覺有點不對頭。乘客詢問他來自何地。當瑪嗄回答尼泊爾時，兩人要求他提供洗手液，他趕緊遞給兩人洗手液。忽然之間，右邊乘客位置的男子掏出手槍。

瑪嗄說，之後，其中一個乘客用槍指著他的頭，另一個人拿走了他的所有東西，包括錢包、鑰匙等。「他們命令我躺在地上，然後拿走了我的車鑰匙，把開車走了。」

瑪嗄認為，在劫匪詢問他來自哪裡後，他因為種族原因而成為下手目標。搶劫發生後，他不敢單獨外出，也不能再繼續用Uber載客。事發幾天後，警方找到他的本田車。他說，Uber沒有為這一事件提供任何賠償，但他可以利用Uber公司的保險來更換車輛。「我希望嫌疑人受到懲罰。他們理應受罰，其他人在未來的日子裏可能不會成為受害者。」

屋崙警方證實此次搶劫，並表示，當警方趕到時，作為網約車司機的受害者，接送了兩個冒充乘客的人。其中一人有持槍，他們要求拿走受害者物品，然後命令受害者離開車輛。在恐懼中，受害者離開車。這些人隨後帶著受害者的物品逃走。