野火期間 矽谷牧場主人可入危險區域保護動物

聖縣牲畜通行證計畫，幫助牧場主在野火期間照顧動物（縣府宣傳片截圖）

聖他克拉拉縣近日啟動了一項牲畜通行證計畫（Livestock Pass Program），允許牧場主和牲畜所有者在野火和其他緊急情況下進入禁區，為他們的動物餵食和飲水，檢查它們的健康狀況，並在必要時疏散它們。目前該縣已向參加過加州 消防強制性消防安全培訓的牧場主發放了44份牲畜通行證。

一名成功申請了通行證的牧場主比安奇（Robert Bianchi）表示，牛在沒有食物和水的情況下只能維持幾天，而且新生牛犢在野火中特別脆弱。他說，「牲畜通行證對我們來說非常重要。養牛業是我們謀生的事業。如果發生野火，我們無法照顧好我們的動物，我們可能會失去一切」。

聖他克拉拉縣消防局助理消防隊長葛拉斯(Brian Glass)表示，向公眾開放在火災區域存在一定的危險性，所以為牧場主提供培訓很重要。牲畜通行證計畫為牲畜所有者提供了必要的身份證明和培訓，以加快在公眾無法獲得的地區獲得照顧和餵養牲畜的機會。

目前僅限擁有至少 20 頭牲畜（如牛、綿羊、山羊和蜜蜂蜂箱）的商業生產者有資格申請聖他克拉拉縣的牲畜通行證。但是，擁有牲畜通行證並不能保證牧場主可以進入已疏散或限制的區域，應急工作人員可根據情況酌情決定准許或拒絕准入。

有關畜牧通行證計畫的更多信息和在線申請，請訪問聖他克拉拉縣的畜牧通行證計劃網頁https://ag.sccgov.org/santa-clara-county-livestock-pass-program。