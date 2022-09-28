猶他州參眾議會領袖成立跨黨派猶他友台連線 支持台灣

猶他州參眾議會領袖成立跨黨派猶他友台連線。（舊金山經文處提供）

駐舊金山 辦事處長賴銘琪與副組長林世政日前訪問猶他州 ，見證州參議會議長亞當斯 （Stuart Adams）等6名參議員及眾議會議長威爾森（Brad Wilson）等5名眾議員共同宣布成立「跨黨派猶他友台連線（Utah-Taiwan Friendship Caucus）」，而這也是舊金山經文處轄區成立的第一個州議會友台連線。

賴銘琪在成立餐會致詞表示，感謝猶他州參眾議會於今年3月通過共同友台決議案，並進一步成立跨黨派友台連線，協助提升台猶關係，深化雙邊未來合作友誼。賴銘琪表示，台灣與美國政府已經啟動「台美21世紀貿易倡議」諮商談判，將可增進台猶經貿、投資等各項合作關係。可是，就在台灣歡迎美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，中國竟然藉機發動環台軍演，不斷逾越台海中線，破壞台海現狀及區域和平與安全。希望中國應從俄國入侵烏克蘭之失策當中學到教訓。

參議會議長亞當斯及眾議會議長威爾森等友台領袖於致詞時均表示，珍惜台灣與猶他州的傳統友誼，並且也讚揚台人好客友善，期待與舊金山經文處透過友台連線等共同提升台猶經濟及文化等各項友好關係，繼續共同維護雙方共享的宗教自由、民主、法治等核心價值。

此外，賴銘琪也應大鹽湖區蹹灣同鄉會長陳瑞榮的邀請，到鹽湖城國際和平公園參加該會主辦111年國慶升旗典禮及中秋活動。賴銘琪感謝在場200多名僑胞及美方政治人物參與緬懷國父孫中山等先賢建立民主共和國的重要貢獻，也呼籲海內外同胞，共同努力守護台灣民主自由。

賴銘琪轄訪猶他州期間，還曾會晤多位友台的政要，期許共同持續增進台猶關係及深化合作友誼。

舊金山經文處表示，台灣與猶他州的經濟關係非常密切，台灣是猶他州的第6大貿易夥伴。台灣與猶他州於1980年締結姐妹州關係，至今已超過40年，雙方關係友好緊密。猶他州摩門教會，迄今累計派赴台灣傳教者達4萬3000餘人，包括前州長洪博培（Jon Huntsman, Jr.）、現任聯邦眾議員匡希恆（John Curtis, R-UT）及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）等都曾赴台傳教，成為台灣的好朋友。駐舊金山辦事處將持續增進台猶友誼。