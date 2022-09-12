灣區12台美人社團 挺台入聯合國

金山灣區12台美人社團聯合記者會力挺台灣加入聯合國。（受訪者提供）

第 77 屆聯合國 大會本月13日在紐約聯合國總部開議，台灣因中共打壓未參與聯合國，北加州 台灣會館於10日聯合舊金山灣區台灣商會、保衛台灣主權聯盟、北加 州南灣台灣同鄉會、北加州台灣文化體育協會、台灣志工社、全球醫衛總會北美洲分會、北美洲台灣人教授協會北加州分會、北美洲台灣人醫師協會北加州分會、東灣台美人文化會館、聖荷西台南姊妹市協會、民進黨矽谷支黨部等12個社團代表，在北加州台灣會館舉行挺台灣入聯合國記者會，金山灣區僑教中心主任莊雅淑也到現場參與。

北加州台灣會館理事長葉俊雄表示，聯合國屈服於中華人民共和國的施壓，持續不當地將台灣排除在聯合國之外，也阻礙台灣公民組織參與的權利，這不僅損傷多邊主義的理念，也違反聯合國成立宗旨尊重人權及基本自由的原則，更有礙全世界整體正向發展。

根據去年芝加哥全球事務委員會 (The Chicago Council on Global Affairs) 公布的民意調查，支持台灣加入聯合國或世界衛生組織等國際組織的有65%，只有6%反對，不知道的有27%，彰顯絕大多數的美國人支持台灣加入聯合國。

莊雅淑表示，聯合國大會是國際事務協商及合作重要平台，台灣在中共打壓下，一直無法加入聯合國行列，日前美國國會議長裴洛西訪台，中共以此為藉口發動軍演，多次挑戰我國防底線，嚴重破壞亞太區域和平，也違反聯合國憲章禁止使用武力及和平解決爭端原則。她說，感謝舊金山灣區僑界聲援台灣加入聯合國，她也籲請聯合國及國際社會正視台灣2350 萬人民對參與聯合國體系的堅定期盼。

北加州台灣會館名譽理事長陳德輝、舊金山灣區台灣商會會長張家豪、保衛台灣主權聯盟鄭武略會長、北加州南灣台灣同鄉會會長周信結、台灣文化體育協會會長高椿惠、台灣志工社會長潘秀蘭、北美洲台灣人醫師協會北加州分會會長林錦堂、東灣台美人文化中心理事陳天令及聖荷西台南姊妹市協會會長薛美英紛紛發言，強力呼籲美國及各方友人聲援支持台灣加入聯合國，台灣對世界的貢獻是有目共睹的，不僅是新冠疫情時期防疫經驗、口罩支援、世界各國風災水害，台灣永遠在第一時間伸出援手。

當天會中也播放僑務委員會委員長童振源影片，童振源感謝海外僑民和社團對於支持台灣參與聯合國所做出的的努力，海外僑胞發揮僑民外交力量，是一股不可忽視的草根力量，會中也撥放外交部「世界的幫手(Taiwan’s helping hand)」短片，與會12個社團代表大家高喊台灣加油，呼籲國際社會正視台灣議題。