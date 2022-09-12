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性虐謀殺8歲女孩兇嫌逃亡落網 加州總檢察長譴責罪行

記者劉先進／默塞德即時報導
海沃8歲女孩梅森（Sophia Mason）被殘忍謀殺。（警方供圖）
海沃8歲女孩梅森（Sophia Mason）被殘忍謀殺。（警方供圖）

加州中部的默塞德（Merced）警局與州總檢察長邦塔（Rob Bonta）11日舉行聯合線上記者會表示，經過六個月的搜捕，涉嫌謀殺東灣海沃8歲女孩梅森（Sophia Mason）的兇手傑克遜（Dante Jackson）落網。

邦塔辦公室和默塞德警官佩雷斯（Joe Perez）表示，警方3月在一個浴缸中搜尋到梅森遺體時，她已死亡一個月。她營養不良，連續遭受身體虐待和性虐待，並被迫住在傑克遜家後院的一個棚子中，以及住宅內的一個壁櫥內。梅森30歲的母親、傑克遜的女友約翰遜（Samantha Johnson）被關押，被控虐待兒童重罪和一級謀殺罪，但她不認罪。

佩雷斯說，梅森在灣區的家人報告了她的失蹤，並得知她最後的下落，是在默塞德市Barclay路500號街區的一處住宅。默塞德警局偵探很快拿到搜查令搜索住宅。「發現了梅森形態可怕的遺體。」

佩雷斯說，經調查，偵探們瞭解到，梅森長期受到她母親約翰遜和傑克遜的身體虐待。有證據表明，她的遺體被找到時，已在默塞德的住宅中死亡了一個多月。她被迫住在後院的一個棚子內，以及住宅內的一個壁櫥裡。驗屍官確定死亡是一起凶殺案，並指出梅森營養不良。「在我20年的執法工作中，本案是我見過的最令人不安和最可怕的。得知這個可憐的小天使在惡魔手中的經歷，讓我心碎。」

梅森的母親約翰遜被警方拘留，指控謀殺。而警探們立即將傑克遜列為謀殺案的嫌疑人，並實施追捕。在6個月逃亡期間，傑克遜獲得3個女性朋友提供的金錢、住所和交通工具的幫助，輾轉從默塞德到灣區、南加州，又返回灣區。這幾名女子均被起訴。

佩雷斯說，為了獲得與本案有關的證據以及傑克遜的下落，警方起草20多份搜查令。採訪了許多證人和家庭成員，對電子法醫數據進行了數百個小時的分析和破譯。功夫不負有心人，傑克遜9月10日在東灣紐華克被緝拿歸案。

邦塔表示，自己非常憤怒。「我們本不該開這個記者會，因為梅森本來能活著。她應該在玩耍、學習和成長，應該在追尋夢想。但不幸的是她沒有。那些被指控謀殺她的人，必須為可惡的罪行付出沉重的代價。「今天將成為一個警示，當這種可怕的罪行發生時，我們將不遺餘力地維持正義。我們將繼續追捕你，直到你被抓獲。」

兇手傑克遜（Dante Jackson）已被逮捕。（警方供圖）
兇手傑克遜（Dante Jackson）已被逮捕。（警方供圖）
州總檢察長邦塔表示，當這種可怕的罪行發生時，將不遺餘力地確保正義。（記者劉先進／...
州總檢察長邦塔表示，當這種可怕的罪行發生時，將不遺餘力地確保正義。（記者劉先進／翻攝）

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