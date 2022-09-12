舊金山灣區文化種子教師 在地培訓結業式

最後一堂「京劇文化講座」講師及學員合影留念，左1及右1分別是女學員伴上小生和花旦的裝扮。。(記者熊移山/攝影)

經過5個月5次的課程，由僑委會及金山灣區 僑教中心所主辦「2022年海外民俗文化種子教師培訓班」11日舉辦培訓結業式。僑教中心主任莊雅淑表示，以往類似的課程都會請老師返回台灣學習，但是疫情 的關係所以今年變通以實體加線上教學的方式舉辦。這5次的課程都是以節慶為核心，讓在地的文化老師在未來也能利用節慶將中華文化傳統交給下一代。

結業式當日也舉辦了一場「京劇 文化講座」，由坐科八年之專業京劇演員出身同時也是灣谷中文學校校長李娜亞主持。李娜亞將自己所學以深入淺出的方式傳授給這群文化老師。除了解釋京劇的抽象之美，生旦淨丑，唱唸做打，也帶領大家了解唱腔、念白、身段、臉譜，並且讓學員實際唱出「蘇三起解」唱詞及「賣水」的扇子舞技巧、身段。最後還讓兩位學員實際「扮戲、勾臉」(化妝)。其中還邀請到台灣第一女花臉王海波老師及台灣文化課王小明老師，兩位貴賓先後上線參與。短短的三小時讓學員們收穫滿滿。