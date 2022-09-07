校園安全受重視 聖荷西舉行槍支暴力預防行動日

聖荷西槍支暴力預防行動日記者會在聖荷西市政府召開，市長李卡多除了支持執法單位打擊黑槍，也對聯邦法院上個月針對減少槍支傷害相關法案的宣判感到欣慰。(記者熊移山/攝影)

隨著全美公立學校陸續開學，校園槍枝安全再度被重視。灣區的民主黨國會議員艾許(Anna Eshoo)和羅芙根(Zoe Lofgren)以及聖荷西 市長李卡多(Sam Liccardo)上午在聖荷西市府召開記者會，除了討論學校安全和槍支 暴力預防並呼籲進一步採取行動防止槍支暴力。

國會議員艾許首先痛斥起5月發生在德州的小學槍擊案是一場大屠殺，並且讓很多家長都擔心校園安全。她並提出美國平均每天有30人死於槍枝暴力、2021年有45,000因為槍枝死亡的數據，這強調這絕對是國家的羞恥。她也表示拜登 總統6月份在白宮簽署的限槍令，雖然是兩黨妥協的結果，但已經看的出來國會議員已經在限槍議題上邁進一大步。