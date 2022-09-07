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校園安全受重視 聖荷西舉行槍支暴力預防行動日

記者熊移山/ 聖荷西即時報導
聖荷西槍支暴力預防行動日記者會在聖荷西市政府召開，市長李卡多除了支持執法單位打擊黑槍，也對聯邦法院上個月針對減少槍支傷害相關法案的宣判感到欣慰。(記者熊移山/攝影)
聖荷西槍支暴力預防行動日記者會在聖荷西市政府召開，市長李卡多除了支持執法單位打擊黑槍，也對聯邦法院上個月針對減少槍支傷害相關法案的宣判感到欣慰。(記者熊移山/攝影)

隨著全美公立學校陸續開學，校園槍枝安全再度被重視。灣區的民主黨國會議員艾許(Anna Eshoo)和羅芙根(Zoe Lofgren)以及聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)上午在聖荷西市府召開記者會，除了討論學校安全和槍支暴力預防並呼籲進一步採取行動防止槍支暴力。

國會議員艾許首先痛斥起5月發生在德州的小學槍擊案是一場大屠殺，並且讓很多家長都擔心校園安全。她並提出美國平均每天有30人死於槍枝暴力、2021年有45,000因為槍枝死亡的數據，這強調這絕對是國家的羞恥。她也表示拜登總統6月份在白宮簽署的限槍令，雖然是兩黨妥協的結果，但已經看的出來國會議員已經在限槍議題上邁進一大步。

聖荷西市長李卡多則表示，聖荷西議會在年初通過的議案:減少槍支傷害(GUN HARM REDUCTION)相關法案，上個月經過高等法院的宣判並無違反聯邦法，雖然贏得了第一回合的勝利，但是相信擁槍協會一定還會繼續上訴。現場除了上述三位外，聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）和多位婦女行動聯盟(Moms demand action)及學生代表也都到場聲援這項活動。

記者會除了民選官員外，長期爭取社會公益的婦女行動聯盟，也有多位代表親臨現場支持活...
記者會除了民選官員外，長期爭取社會公益的婦女行動聯盟，也有多位代表親臨現場支持活動。(記者熊移山/攝影)

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