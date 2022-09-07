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疑捲入婚外戀 北加縣警殘忍槍殺2人逃跑

記者劉先進／都布林即時報導
東灣都布林警局7日表示，24歲的阿拉米達縣警員小威廉姆斯（Devin Williams Jr.），開槍打死一男一女後，正在逃亡。（警局供圖）
東灣都布林警局7日表示，24歲的阿拉米達縣警員小威廉姆斯（Devin Williams Jr.），開槍打死一男一女後，正在逃亡。（警局供圖）

東灣都布林（Dublin）警局7日表示，24歲的阿拉米達縣警員小威廉姆斯（Devin Williams Jr.），開槍打死一男一女後，正在逃亡。根據KTVU電視台的報導，警方正在調查關於小威廉姆斯與涉案女子有婚外戀的說法。

都布林警局隊長施密特（Nate Schmidt）說，7日上午12時45分左右，一男一女受害者在都布林Colebrook Lane 的3100街區的一戶人家被發現，身上有槍傷。他們當場死亡。

目擊者說，24歲的縣警小威廉姆斯是槍手，事發後逃離了該地區。都柏林警方說，威廉姆斯住在士德頓（Stockton），可能駕駛的車輛是，一輛車牌號為6MEA916的2007年VW Jetta，或一輛車牌為9BMB449的2015年Hyundai車。他身上有武器，非常危險。一位接近調查的消息人士說，調查人員正在調關於小威廉姆斯與涉案女子有婚外戀的說法。

士德頓警方的一名新聞發言人說，小威廉姆斯從2020年1月16日至2021年1月19日在警局工作。他並未解釋小威廉姆斯為何離開警局，只是形容，離職是因人事問題。小威廉姆斯於2021年9月加入阿拉米達縣警。

威廉 Hyundai

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