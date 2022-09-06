我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

憂Fed更激進 那指連跌7日

47年首例 聖荷西市長女候選人獲得市議會全數支持

記者李榮／聖荷西即時報導
查維茲獲得除對手馬漢以外，聖荷西市議會全數議員的支持。（本報檔案照片）
查維茲獲得除對手馬漢以外，聖荷西市議會全數議員的支持。（本報檔案照片）

聖荷西市長選戰愈來愈白熱化，聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）6日時宣布獲得聖荷西副市長瓊斯（Charles “Chappie” Jones）的背書支持。而副市長瓊斯的表態，也等於查維茲獲得了聖荷西市議會中幾乎全部議員的支持背書，唯一例外沒有背書查維茲的市議員，是同樣也競選聖荷西市長職位的對手馬漢（Matt Mahan.）。

瓊斯指出，聖荷西市長期以來被分化成「挺商業還是勞工」、「東聖荷西還是西聖荷西」、「富裕還是貧窮」，而他支持查維茲是因爲查維茲有非常豐富政治的經驗與能力，相信能夠把不同背景與觀點結合在一起，讓城市走向正確的道路，「我們的居民依賴市府提供必要的服務，而查維茲是最好的候選人，能夠解決聖荷西面對的問題，也能夠實踐公共安全與生活質量等大家關心的議題。」

查維茲在獲得背書後指出，能夠得到副市長瓊斯的背書備感榮幸。她表示，自己與瓊斯過曾在交通局（Valley Transportation Authority）的董事會共事。多年的認識下來，她認為瓊斯是一個非常好的夥伴。

查維茲表示，雖然聖荷西面臨的問題很複雜，但是相信藉由眾人的努力，能夠一一面對解決。舉例來說，像是遊民問題，就必須要確保街區的公共安全與衛生，並且加強心理健康輔導，以便減少911應付遊民狀況的報案的電話。

聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）也替查維茲背書。羅芙根表示，回顧聖荷西市長選戰的歷史中，候選人得到全數市議員支持的情況已經是1975年海斯（Janet Grey Hayes）參選的時候，而海斯後來順利當選，成為聖荷西首任的女性市長，也是全美國歷史上第一位女性的大城市市長。

查維茲（Cindy Chavez）這次參選聖荷西市市長是對上聖荷西現任市議員馬漢，兩人在初選時進入前二，將於年底大選決戰。事實上，查維茲多年前就曾參選聖荷西市長，然而當時輸給喬可力（Chuck Reed）。這次捲土重來，查維茲的政治經驗與選票基礎都已不同。

聖荷西 遊民 眾議員

上一則

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

延伸閱讀

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘
聖荷西動物收容所爆滿 鼓勵領養

聖荷西動物收容所爆滿 鼓勵領養
聖荷西婦 刮出2000萬元獎金

聖荷西婦 刮出2000萬元獎金
沒繫安全帶、未用兒童椅 聖荷西嚴抓

沒繫安全帶、未用兒童椅 聖荷西嚴抓
聖荷西警察局即日起 嚴查乘客是否繫上汽車安全帶

聖荷西警察局即日起 嚴查乘客是否繫上汽車安全帶

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20
灣區房屋價值的7月分月度跌幅全美最大。房地產專家指出，首要因素是灣區為全國房價最昂貴地點，買家可承受範圍已屆臨界點。(Getty Images)

灣區房市降溫 7月房價跌幅全美最大

2022-09-04 02:05

超人氣

更多 >
59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚

布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚