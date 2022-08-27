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矽谷媽媽教導以色列格鬥術 8、9月都有課程可學習

記者江碩涵／灣區即時報導
南灣矽谷媽媽陳佩芬（Sarah Chen）本月28日將在「生命河基金會」進行以色列格鬥術的宣導。（受訪者提供）
南灣矽谷媽媽陳佩芬（Sarah Chen）本月28日將在「生命河基金會」進行以色列格鬥術的宣導。（受訪者提供）

近日灣區治安差，有不少華人受到各種暴力威脅。學習以色列格鬥術六年的南灣矽谷媽媽陳佩芬（Sarah Chen）本月28日將在「生命河基金會」進行以色列格鬥術的宣導，教導灣區華人各種防身術以及自衛能力。另外也將於9月4日及18日在「小書蟲圖書館」教導幼兒防身術，教導幼童如何保護自己。

陳佩芬說，5、6月時灣區發生多起槍擊、搶劫案，如德州小學槍擊案、聖荷西圖書館槍案和聖荷西貝律耶沙入室搶劫案等，令她相當擔憂。她與女兒在Academy of Self Defense共同學習以色列格鬥術（Krav Maga）約六年，她花了5.5小時考取黃帶、6小時考取橘帶，具有一定的格鬥與防身技巧。陳佩芬的女兒陳孝儀（Fiona Chen）除了自幼學習以色列格鬥術外，同時也獲青年氣步槍傑出獎。

陳佩芬說，疫情期間，因應對亞裔的仇恨犯罪，她開始在社群媒體上宣導防身常識，並且專注於社區宣導，希望貢獻己身之力，加強大眾自衛防身的常識。

本月28日「生命河基金會」的活動為下午3時至5時，是免費的線上講座。9月4日及18日在「小書蟲圖書館」的實體課程時間是上午10時30分至12時，成人班每堂課限十名、兒童班每堂課限八位名額，兒童班年紀為7至12歲可參加，每位酌收十元學費，報名費用將贊助基金會作為營運使用。

以色列 灣區 圖書館

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