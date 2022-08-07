「拳打腳踢 我肩膀骨折」北加70歲華人遭莫名襲擊

70歲的北加舊金山的前藝術委員趙維新（Greg Chew），2日在舊金山南市場街社區（SOMA）遭人忽然襲擊受傷。（電視新聞截圖）

70歲的北加舊金山 的前藝術委員趙維新（Greg Chew），2日在舊金山南市場街社區（SOMA）3街夾Folsom街，遭人忽然襲擊受重傷。舊金山警局7日宣布，已逮捕34歲的嫌犯耶比（Derrick Yearby）。他被指控四項罪名，包括，嚴重毆打造成嚴重身體傷害，用武力攻擊可能產生巨大的身體傷害，虐待老人和加重巨大身體傷害。

警局發言人溫特斯（Kathryn Winters）對本報表示，警方根據事發地監控找到嫌犯圖片，調查警員辨認出嫌犯身分，予以逮捕。根據目前掌握的資訊，嫌犯並未被指控有仇恨犯罪。

3天內，舊金山2華裔老人被襲

7月31日到8月2日的三天時間內，舊金山連續發生兩起華裔被襲擊案件。7月31日下午5時許，在舊金山北岸區 Francisco 街道附近的長者公寓，來自中國內蒙的70歲任婆婆（FengFeng Ren），先後三次遭到4名年約15、16歲非裔青少年毆打及搶劫，搶走一部手機 ，身上多處受傷。溫特斯說，這起案件還在調查中。

根據舊金山紀事報和ABC 7知名亞裔記者Dion Lim的報導，8月2日晚上7時30分，當趙維新走路回家的時候，一個男子騎著自行車，忽然接近他。男子跳下車來襲擊，不斷毆打他的臉部，還用腳踢他。

出生於屋崙的趙維新，數十年服務於舊金山社區。州長紐森擔任舊金山市長時，曾任命他為電影 委員，以幫助舊金山電影產業的發展，吸引更多電影到舊金山製作拍攝。他還曾擔任移民權益委員和藝術委員。他在Market南部的一棟樓裏住了33年。

受害者：沒遇搶劫，是被挑選下手

趙維新記得，襲擊者離開時，他暈倒在人行道上。「還不知道發生了何事」。當他恢復意識時，看到兩名婦女從一家乒乓球俱樂部出來，試圖幫助他。有一名旁觀者報了警。幾分鐘後，一輛救護車趕到，將他送到位於Van Ness 大道的加州太平洋醫療中心。他的眼睛嚴重腫脹，左肩骨折。

男子在襲擊趙維新的過程中一言不發。事後，他發現，錢包和手機還在身上，並沒有發生搶劫。趙維新說，他是被精挑細選下手的。

市議員麥德誠在推特上發布聲明說，在舊金山，類似暴力沒有立足之地。在過去幾年裡，暴力不成比例地針對亞太裔社區的老年人。2021年，警局報告的、針對仇亞犯罪暴力相比於之前飆升567%。「我們必須竭盡全力遏制暴力。其中之一的手段是，向即將犯罪的人，發出強硬的資訊，他們會被繩之以法。」

警：根據監控錄像 辨認出嫌犯

舊金山警局說，7日上午11時28時左右，在8號街和Market街一帶，田德龍車站的警員觀察到，一名男性符合嫌犯的描述。警員隨即拘留了此人，他被確認為34歲的舊金山居民耶比。 耶比被送往舊金山監獄，他被指控嚴重毆打造成嚴重身體傷害，用武力攻擊可能產生巨大的身體傷害，虐待老人和加重巨大身體傷害等罪名。

警局發言人溫特斯對本報表示，事發地有攝像頭拍攝到嫌犯模樣。警方內部分發了犯罪公告，包含嫌犯照片。在田德龍社區的警員，因此辨認出嫌犯進行拘留。「根據目前掌握的訊息，嫌犯沒有被指控仇恨犯罪。」

舊金山警局表示，雖然已經進行了逮捕，但這仍然是一項公開調查。任何知情者請致電舊金山警察局的舉報電話1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭注明舊金山警局。舉報者可以保持匿名。