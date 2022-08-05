北加台灣美食國際巡迴講座 邀福華大飯店主廚開課

「台灣美食廚藝巡迴講座」推出名菜「春花秋月何時了」。（媽媽教室提供）

僑委員會為協助美西地區僑營餐飲業提升經營實力及創業，並配合推動臺灣美食 國際化，希望行銷台灣美食品牌形象，讓台灣美食能與國際接軌，特別辦理「2022年美西地區台灣美食國際巡迴講座」，由台北福華大飯店江南春餐廳主廚劉宜嘉傳授多項台灣美食廚藝精髓，並對僑營餐館提供經營諮商輔導。

主辦單位表示，「台灣美食廚藝巡迴講座」以往深受灣區 僑胞喜好與肯定，活動往往叫好又叫座，不過因為疫情，活動已經停辦三年，今年好不容易才又回到實體活動。時間在9月2日上午10時至14時30分，地點在Santa Clara狀元樓餐館（地址：2110 El Camino Real, Santa Clara, CA 95050）每桌只安排8人，並要求嚴守個人防疫措施。

主辦單位表示，今年教學主題為「中秋佳節系列創意美食」，示範的中秋創意美食菜單如下：

1.春花秋月何時了（煙燻鮭魚、墨魚菊花）

2.不知秋葉落誰家（鮮蝦、蟹肉鬆、美生菜）

3.暗藏秋色吐金珠（蟹黃海鮮盅）

4.田野金秋饗饌玉（核桃仁、雪花牛肉、酥脆口感）

5.金縷衣裳雀秋收（素黃雀）

6.秋蟹肥美米糕香（台式古早美味米糕）

7.秋風起兮白雲飛（蘇式中式月餅）

8.八月桂花暗飄香（桂花醋飲）

9.金樽醇酒相對月（火焰冰淇淋）

劉宜嘉將帶領助理講師陳俊毓，示範廚藝教學及餐館諮商輔導，由九道配合中秋節令系列的創意入菜，呈現食物風味。

「美食廚藝講座」由金山灣區「媽媽教室」主辦，狀元樓餐館午餐費用及烹飪材料費共30元，歡迎喜愛台灣美食料理的民眾參加。報名採「統一郵寄」方式，於8月25日前（郵戳為憑）將費用每人30元支票 （敬請支票抬頭：Women’s Workshop），並附上以「清楚正楷書寫的個人中英文姓名、住址、電話、E-mail 等詳細聯繫資料」， 寄至地址：Women’s Workshop 909 Old Town Ct., Cupertino, CA 95014， 金山灣區媽媽教室收，將於8月28前採E-mail統一通知。