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東屋崙7越華商戶遭竊 「報警3小時人才來」

記者劉先進／屋崙報導
圖為竊賊得手後，逃離現場。（視頻截圖）
圖為竊賊得手後，逃離現場。（視頻截圖）

北加州東屋崙（又譯奧克蘭）越南小西貢社區的國際商業廣場（International Business Plaza）七家越南華僑商戶，在8月1日凌晨遭竊賊破門而入，有一家華人商戶的保險櫃被搬走，損失至少10萬元。七家商戶財物被盜，加上維修費用，至少損失20萬元。據KTVU報導，有目擊者說，在凌晨4時30分左右報警。但根據警方的說法，調度員直到早上6時20分才接到通知。當警員早上7時15分到達時，竊賊已經逃離現場。

也就是說，警方在報警後2小時45分鐘（近3小時）才趕到現場抓賊。屋崙警局表示，至少有五個竊賊駕駛三輛車持槍作案，偷走一些現金逃之夭夭。三輛車分別為白色寶馬BMW、黑色寶馬BMW和銀色本田Honda。

小西貢社區治安亮起紅燈並非首次，本報已多次報導。就在7月17日，華裔Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）先送女友Judy到屋崙華埠買菜，再驅車回到東屋崙13街2000街區的家門口附近，坐在車內等外賣派單，不料兩個持槍劫匪跑過來劫車，開槍將他射殺，整個過程僅僅五秒鐘。華埠社區大為震驚。屋崙華促會（OCIC）也第一時間幫馮幹和家人籌款。截至4日，GoFundMe上的籌款為9萬9836元。

最近警方還宣布，在小西貢社區安排一名說越南語的雙語警員。沒想到，1日就發生連環盜竊案。被盜的七戶商家，均為越南華僑。有一家商戶的保險櫃被搬走，東主損失10萬元，蹲在地上痛哭。屋崙華促會也準備聯合越南社區召開記者會，譴責暴行，要求警方提供資源打擊犯罪。

警局的聲明說，初步調查顯示，最少有五個人，在入室行竊前從至少三輛車中出來。這些人帶著現金和槍枝離開該地區。根據商戶提供給本報的監控視頻，有四個竊賊出現，有的放哨，有的下手，最後抱著財物逃離。

五人乘坐的三輛車分別為：一輛2010年的白色四門寶馬車BMW，車窗有著色（指塗抹薄膜，讓車窗變暗），司機一側有不匹配的銀色車輪，右側刹車燈無法使用，有紙質後車牌，車子前方無車牌。第二輛車為銀色的四門本田Honda，輪子為銀灰色，車窗著色，車牌框為黑色。第三輛車為較新的四門黑色寶馬BMW，有黑色車輪，輪子外圈鍍鉻。

屋崙警局說，本案正在調查中。任何知情者請與警方刑事調查科聯繫，電話：（510）238-3426。

警方公布竊賊乘坐車輛信息，希望知情者能舉報。（屋崙警局供圖）
警方公布竊賊乘坐車輛信息，希望知情者能舉報。（屋崙警局供圖）
警方公布竊賊乘坐車輛信息，希望知情者能舉報。（屋崙警局供圖）
警方公布竊賊乘坐車輛信息，希望知情者能舉報。（屋崙警局供圖）

屋崙 越南 華埠

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