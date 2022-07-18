北加男子遭攔停向警方開槍擊中員警 嫌犯被逮

男子Jeffrey Choy遭攔停向警方開火，所幸已遭逮捕。（山景城警方提供）

灣區山景城警局警員16日在例行酒測攔查時，竟遭車上駕駛突然開槍，員警遭子彈射中上半身，被緊急送醫治療，所幸沒有身命危險。嫌犯開槍後隨即逃逸，過程中又將車子撞壞，棄車步行逃跑。還好在多個執法單位的協力合作下，一天之內執法人員就在佛利蒙，成功緝捕開槍的33歲男子Jeffrey Choy。

警方表示，這起槍擊 警員的重大案件是發生在16日零時許。當時一名員警在山景城Villa與Wild Cherry Lane附近截停一輛汽車，員警上前後正準備對駕駛檢查是否酒駕，沒想到男子突然掏出槍來，無來由就向該名員警開火。

山景城警方也公布事發時員警隨身的紀錄畫面截圖。男子對警方毫無理由掏出手槍，隨即擊發子彈，擊中員警。

山景城警方表示，被擊中受傷的員警是遭嫌犯的子彈打到上半身，送醫治療。警方並沒有公佈受傷員警的身份，只說該名員警已有五年的經驗，事發後並沒有開槍還擊。當時該名員警是處於加班的狀態。員警原本是要啟動例行的酒駕檢測 ，沒想到上前交談不到幾秒鐘，就遭嫌犯開槍。

發生槍擊員警的案件後，山景城警方與多個執法單位立即啟動大規模的搜索，也出動直升機在附近地毯式的尋找。後來調查後，警方鎖定33歲的男子Jeffrey Choy涉嫌。警方在17日時，在佛利蒙找到他，並將其逮捕，隨後送入聖他克拉拉縣監獄關押，罪名包括涉嫌謀殺警員。

山景城警察 局長熊士諒（Chris Hsiung）指出，非常感謝第一線員警每天的工作與犧牲，也還好這次沒有造成員警殉職。山景城警察局也感謝合作的各執法機關。