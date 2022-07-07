童振源：台灣防疫將逐步繼續開放

童振源訪灣區，並且是台灣防疫將逐步開放。（記者李榮／攝影）

中華民國台灣的僑務委員長童振源再度訪問灣區 ，7日在僑教中心舉辦記者會，介紹此行訪美行程以及最新的僑務工作推動進展。對於僑胞最關心的台灣解封問題，童振源表示，他出訪前在台灣有與指揮官陳時中 見面，當時再度轉達僑胞的心聲，而台灣時間7日指揮中心也已經宣布進一步鬆綁每周入境人次到四萬人，另外符合資格者也免PCR檢測，相信隨著疫情 緩解未來有機會再擴大放鬆。

他並宣布，僑胞卡將走向二代，僑委會預計推出「i僑卡」，屆時僑胞每次與僑委會的連結與互動都能歸檔，僑委會將會依照僑胞的需求進行分析，作為服務僑胞的依據。

童振源此行訪美的行程共14天，期間參加65場的活動與座談，除了到美東、紐約以外，也到亞利桑那鳳凰城及南加，最後來到灣區，預計將參加華運會的聖火起跑儀式，以及與僑胞的餐會。另外，僑委會第一次在北美舉行第69屆北美僑社工作研討會，地點就選在矽谷，來自各地的僑胞與領袖面對面交流。

台灣的防疫措施依然嚴格，許多僑胞想回家，但又受限於入境上限與隔離規定，難以成行。童振源指出，目前台灣的疫情已經從高峰往下降，每天確診人數約為3萬人上下，指揮中心也已經宣布，將原本2萬5000人的入境上限上調至4萬人。他透露，出訪前才與陳時中見面。陳時中當時表示，許多國家是每10萬人100人確診時才擴大開放，台灣當時大約是每10萬人200人確診。不過，台灣準備比較充足，疫苗施打情況也愈來愈好，因此預料將逐步放寬。

童振源表示，未來的趨勢應會更為開放，生活一步步恢復正常。他曉得很多僑胞已經兩、三年沒回台，但規定已持續放寬，另外現在包括隔離檢疫都可以選擇合乎規定的住家，與先前一定要住防疫旅館已有所不同。當然，對於時間緊迫的商務人士，或者無法忍受隔離的僑胞朋友，還是請大家「再稍微忍耐一下。」

疫情剛開始時有許多台僑回台，童振源表示，雖然政府沒有確實的統計僑胞回台的情況與人數，不過實際經驗上，過去一兩年確實在台灣見到了很多原先旅居海外的僑胞。特別是疫情剛開始時，台灣可以說是「亂世中的福地」，除了戴口罩以外生活一切如常，很多僑胞也都認為當時應該是台灣歷史上僑胞最多的時候。然而，直覺上大約在去年3、4月以後，許多僑胞就陸續回到了僑居地，特別是美國。

被問到不久前南加發生台僑教會槍擊案，是否是島內政治對立的風氣也延伸到海外？童振源指出，無故的政治仇殺是非常令人憤慨的行為，包括蔡英文總統等領袖，都在第一時間譴責與悼念。這次他來美國，許多台僑也反應，想到此事依然心有餘悸，擔心類似事件再次發生。僑委會除了呼籲僑胞理性，也轉達僑胞心聲給包括駐美代表處等相關單位，希望與美國警方溝通，加強注意與預防。

童振源表示，台灣是民主社會，雖然對於政治立場有不同的意見，但多數人還是相對溫和理性，沒有發生實際殘殺的行為。因此，他認為台僑教會案件並非是台灣政治仇恨的延伸，而是在美國發生的個案。