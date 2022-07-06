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政治觀察家楊俊龍：烏東恐分給俄國 但普亭還是輸家

記者李榮／聖荷西報導
政治觀察家楊俊龍認為，美國不會放棄烏克蘭，而烏俄戰爭最大輸家肯定是俄國。（記者李榮／攝影）
政治觀察家楊俊龍認為，美國不會放棄烏克蘭，而烏俄戰爭最大輸家肯定是俄國。（記者李榮／攝影）

俄羅斯入侵的戰爭延續至今數月，烏克蘭苦戰抵抗非常激烈，但俄羅斯日前已宣布全面控制盧甘斯克，烏克蘭東部逐漸被俄國佔領。灣區政治觀察家楊俊龍博士6日指出，就算俄國在烏東佔了些優勢，但最終戰爭結果肯定是對俄羅斯總統普亭不利，「最後雙方會妥協。或許烏東分給俄國控制，可是芬蘭與瑞典卻加入了北大西洋公約組織，等於西方再向前擴張一步。另一方面，普亭若不滿足烏東，還想要掌握基輔或是整個烏克蘭，那是非常困難，甚至對俄羅斯將會是永遠的麻煩。」

楊俊龍是政治學專家、柏克萊加大（UC Berkeley）的博士，也是中興電腦的創辦人。他表示，戰事拖延下去，對於烏俄兩方都是很大的傷害，可是對於俄國來說，肯定是更為不利。畢竟，第一是俄國首先發動戰爭，歷史上發起戰爭的那方通常沒有好的結果；再方面俄國的經濟本身體質也不佳，長期的戰爭對國力耗損太大，進一步消減國家經濟能量。

「普亭應該好好與西方談判，佔到便宜就夠了。」楊俊龍表示，現在看來，最好的結果就是烏東兩個獨立區域（頓內茨克與盧甘斯克）給俄國控制，但俄國不要再進一步企圖想要控制基輔。對於俄國來說，烏東一直是俄國希望實際拿下的領土；而對於烏克蘭而言，雖然烏東很是精華，但畢竟烏東有很多講俄語的居民，對俄國有民族情感。同時，也因為烏東俄語地區，讓整個烏克蘭在政治上一直有親俄，或者親西方路線上的爭議

烏俄戰事拖延數月，有一些評論者與媒體近來擔心，美國恐會放棄烏克蘭。對此，楊俊龍則表示，美國不會放棄對烏克蘭的支持，但也絕不會實際出兵，避免第三次世界大戰的爆發，除非俄國直接攻擊美國。他指出，有些人認為美國在烏俄爭議中有各種「陰謀」，但其實美國都是「陽謀」，一方面為國家利益作出捍衛，另一方面也是以實際行動，繼續打造美國威望與勢力。

他表示，芬蘭與瑞典已經準備要加入北約，等於西方的勢力又往前更進一步。普亭的威望，則在此戰役以來卻直線下墜，可見普亭的算盤一直沒打對。事實上，楊俊龍提到，普亭最初就不該發動戰爭，而應該致力於改善國內經濟，就像當時中國鄧小平改革開放一樣。把經濟搞好，國際政治實力與國內民心支持度也會不同。

楊俊龍說，烏克蘭政府當然是不希望領土的流失，但在國際政治現實的角力下，雙方勢力你來我往、討價還價，最後協調出一個兩方都能接受的條件和談，還是最有可能的結局。

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