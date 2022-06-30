暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

聖荷西 警方幾周前發生幾宗情節重大的連續搶案，一幫搶匪在光天下日下，到一對住在貝律耶薩一帶的耆英華人 夫婦家持槍打劫，不但毆打綑綁被害人，而且還用電話要人翻譯中文，逼迫老夫婦交出提款卡的密碼。搶匪得手後，又開著從老夫婦家搶來的車，尋找下一受害人。幾人跳過一個住家的圍欄進入後闖進打劫，更可惡的是歹徒竟用槍要脅受害人與家中嬰兒，威脅如果不老實交出錢財與提款卡密碼，將殺害15月大的嬰兒。被害人在巨大的驚嚇中只能應允，與匪徒共同到銀行取錢。

聖荷西警方6月30日宣布，警方已經共逮捕四名嫌犯。除了這兩宗搶案外，這幾名亡命之徒還另涉及其他的搶案。聖荷西警方也呼籲社區民眾指認，如果有其他社區人士曾遭這幾人行搶，應盡快與警方聯繫，協助釐清案情。

5月31日時聖荷西發生的兩宗重大搶案一度震驚社區。當日下午兩位華人耆英在位於North Capitol路上的家中追劇時，竟遭持槍匪徒闖入，歹徒不顧兩名受害人已經分別70、80多歲，竟然慘忍地用封箱膠帶將受害人的嘴巴封住，另外又用皮帶將兩人的手綁住。搶匪將兩位老人關在一間廁所中，開始大肆搜刮。

當時歹徒在受害人的錢包大約中只找到幾十元，搶匪隨即要求受害者交出提款卡密碼。不通中文的匪徒，居然還用受害者的電話，撥打尋找翻譯。如此誇張的情境，連聖荷西警方都坦言，從未聽過歹徒用此方式要求翻譯搶劫的。受害人向匪徒表示，不曉得提款卡密碼；但匪徒不相信，還要翻譯確認「你說的是真的嗎？」過程中，匪徒甚至用槍打了80多歲的男受害人的頭部，讓他滿臉瘀青。

這此誇張的搶劫襲擊事件持續了約兩小時，搶匪最後離開時，還將兩人的汽車 劫走，並且拿走現、提款卡，以及一些值錢的首飾。幾人開著這台贓車，又到附近約一哩的一處民宅，入室搶劫。

第二宗入室搶劫更是誇張。警方調查表示，這幾名歹徒到Summerdale附近，翻越圍籬闖入之後，挾持男屋主與15個月大的嬰兒。搶匪要脅將對嬰兒不利，要求屋主配合交出財物。期間受害人還被搶匪押到銀行提款。搶匪與受害人從銀行回家時，正好碰上女屋主返家，女屋主的行車紀錄器拍下搶匪離開的情況。

聖荷西警方表示，這幾名搶匪除了上述兩件搶案以外，在6月7日時又在聖荷西Bolero Drive涉及一宗入室搶案。匪徒當日持槍搶劫並毆打湊害人，所幸其中一名受害人偷偷報警，警方到場後將19歲的Armando Manzano搶匪，與同樣也是19歲的Daniel Mendez兩名嫌疑人制伏。之後警方又掌握兩位嫌犯的身分，分別是23歲的Eduardo Santiago，以及一名17歲的未成年人。警方在獲得拘捕令後，前往將兩人逮捕，並找到多項贓物。

聖荷西警方在調查時還發現，其中一名嫌犯曾於6月5日時因逃避警方追捕而被警方逮捕。但他於隔天獲釋，7日時他又參與在Bolero Drive的劫案。

聖荷西警局警佐卡密羅（Christian Camarillo）30日表示，這幾人犯下的罪行非常的可惡，而且在城市內到處作案這些人不應該在聖荷西市繼續作案，應該被關入獄中。警方也呼籲如果有其他受害人，警快與聖荷西警局聯繫。