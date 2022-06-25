聖荷西千人遊行 抗議推翻墮胎權

民眾高舉各式標語表達心中不滿(記者熊移山/攝影)

美國最高法院24日推翻墮胎 權裁決，25日延燒到聖荷西 市，由 PSL(party for socialism liberation)、FRSO(freedom road socialist organization)等民間團體發起的遊行 ，一早就在市政府前廣場集合，超過千人在聚集後一同繞行市區表達自己反對的情緒。

在90度的烈日下，遊行隊伍整齊有秩序，現場也沒有員警維持治安。民眾高喊著「女人！權利！」「人民！權利！」「團結，我們將不會被擊敗」的口號，中午12時再度回到市府廣場前集合。PSL召集人之一的卡蜜拉(Camila)表示，從昨天晚上就已經有民眾開始聚集，他們想表達的就是：「要爭取女性墮胎的權利。這應該是人民應有的權利，我們對最高法院作出的決定感到失望」。

近千名抗議民眾頂著高溫在聖荷西市遊行。(記者熊移山／攝影)

卡蜜拉表示，很多數據都告訴我們，合法墮胎優利於弊。比如說，合法和不合法墮胎國家的墮胎比率幾乎相同，但是不合法墮胎的國家婦女，因為墮胎造成的死亡及其它後遺症更多。一般婦女尋求墮胎，多是因為避孕失敗、強姦、亂倫、伴侶暴力或胎兒畸形，無法墮胎將會對婦女的生活、健康產生長遠的影響。

凱莉表示，沒有人喜歡墮胎，很多人都在不得已的情況下選擇墮胎，這與宗教信仰也沒有關係，政府不應該剝奪人民的權益。(記者熊移山／攝影)

示威現場可以看見，很多是家長帶著小孩全家出動，各式各樣的看板表達抗爭的情緒，「把你的法律遠離開我的身體」(Keep your laws off my body)、「立法禁止墮胎無法阻止墮胎的需求」(Making abortion illegal doesn’t stop abortion)等等。亞裔女性凱莉手持的看板寫道：「讓你的信仰遠離我的決定」(Keep your religion out of my decision)，她表示沒有人喜歡墮胎，很多人都在不得已的情況下選擇墮胎，這與宗教信仰也沒有關係，政府不應該剝奪人民的權益。

抗議標語中當然也有很直白的陳述。(記者熊移山／攝影)

聖荷西的抗議活動將持續到晚間，6點還會再以合法墮胎、廢除最高法院(Legalize abortion! Abolish the supreme court)為主題繼續舉辦集會。