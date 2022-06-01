金山灣區媽媽教室開園藝講座活動 教民眾如何蒔花弄草

金山灣區「媽媽教室」邀請到灣區園藝專家李曉東分享「DIY有機肥料與施肥指南」。（媽媽教室提供）

金山灣區 「媽媽教室」邀請到灣區園藝專家李曉東分享「DIY有機肥料與施肥指南」，在春暖花開之時，可以讓民眾更了解如何運用綠色廢物跟廚餘，製作有機堆肥、養殖蚯蚓製作液肥、環保酵素等，成為灣區熱門話題。

媽媽教室表示，活動免費，內容包括如何自營無毒肥沃土壤、創造有機安全的環境、不造成環境污染，講座內容精彩豐富又實用，李曉東也將備有堆肥箱與自製酵素。講座結束時舉行有獎徵答遊戲贈送給觀眾。

活動時間為6月3日10時至11時30分，有興趣的觀眾可連上網路https://us02web.zoom.us/j/9988063500?pwd=bU5jZ1d2TXJObk03UTJQYy9nN3l0Zz09，課程將於10分鐘前開放，如有需要，再請輸入 Meeting ID: 998-806-3500, Password: Modesto101（M請大寫）。如有疑問，請電408-252-7070。

李曉東2015 年畢業於聖他克拉拉 UCCE Master Gardeners of Santa Clara County program，她在惠普工作25年，2007年退休 後致力於義工服務，包括維護網站、在媽媽教室跟圖書館 開講座，也在示範花園、春秋義賣的時服務過僑胞。