我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛警告：猴痘等疾病爆發 變得更加頻繁

持續擔憂經濟 股指仍舊不振

金山灣區媽媽教室開園藝講座活動 教民眾如何蒔花弄草

記者江碩涵／灣區報導
金山灣區「媽媽教室」邀請到灣區園藝專家李曉東分享「DIY有機肥料與施肥指南」。（媽媽教室提供）
金山灣區「媽媽教室」邀請到灣區園藝專家李曉東分享「DIY有機肥料與施肥指南」。（媽媽教室提供）

金山灣區「媽媽教室」邀請到灣區園藝專家李曉東分享「DIY有機肥料與施肥指南」，在春暖花開之時，可以讓民眾更了解如何運用綠色廢物跟廚餘，製作有機堆肥、養殖蚯蚓製作液肥、環保酵素等，成為灣區熱門話題。

媽媽教室表示，活動免費，內容包括如何自營無毒肥沃土壤、創造有機安全的環境、不造成環境污染，講座內容精彩豐富又實用，李曉東也將備有堆肥箱與自製酵素。講座結束時舉行有獎徵答遊戲贈送給觀眾。

活動時間為6月3日10時至11時30分，有興趣的觀眾可連上網路https://us02web.zoom.us/j/9988063500?pwd=bU5jZ1d2TXJObk03UTJQYy9nN3l0Zz09，課程將於10分鐘前開放，如有需要，再請輸入 Meeting ID: 998-806-3500, Password: Modesto101（M請大寫）。如有疑問，請電408-252-7070。

李曉東2015 年畢業於聖他克拉拉 UCCE Master Gardeners of Santa Clara County program，她在惠普工作25年，2007年退休後致力於義工服務，包括維護網站、在媽媽教室跟圖書館開講座，也在示範花園、春秋義賣的時服務過僑胞。

灣區 退休 圖書館

上一則

沙加緬度 出現第3例猴痘疑似病例

延伸閱讀

皇后區民事法官參選人林凱倫 獲台灣會館及于金山支持

皇后區民事法官參選人林凱倫 獲台灣會館及于金山支持
東灣豪宅銷量去年成長300% 灣區億萬富翁多

東灣豪宅銷量去年成長300% 灣區億萬富翁多
朱立倫本周訪美 陳以信灣區踩點

朱立倫本周訪美 陳以信灣區踩點
13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房
金山疫情前期人口流失率6.3% 全美居冠

金山疫情前期人口流失率6.3% 全美居冠

熱門新聞

華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
現在正值鰣魚季，也是灣區釣魚愛好者的狂歡季。（記者陳爍嘉╱攝影）

鰣魚季到了 灣區釣魚愛好者狂歡

2022-05-25 02:12

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元
亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」

亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元