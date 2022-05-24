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聖荷西市長李卡多深夜公告 確診新冠病毒

記者熊移山/ 聖荷西報導
聖荷西市長李卡多5月23日中午在市府召開記者會，每當發言結束就立即戴上口罩，沒想到當天深夜就公告確診。(記者熊移山/翻攝)
聖荷西市長李卡多5月23日中午在市府召開記者會，每當發言結束就立即戴上口罩，沒想到當天深夜就公告確診。(記者熊移山/翻攝)

南灣矽谷當地時間5月23日晚間11點，聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)透過市府公關發表聲明，“After feeling under the weather this evening, I tested positive for COVID-19. I am thankful that my vaccination has prevented any serious symptoms so far. I encourage everyone to get vaccinated, mask up indoors, and utilize free covid tests to help reduce the spread and the risk of serious symptoms.”「今天晚上感覺不適後，我的 COVID-19 檢測呈陽性。 我很感激我的疫苗接種到目前為止已經預防了任何嚴重的症狀。 我鼓勵每個人都接種疫苗，在室內戴上口罩，並利用免費的新冠病毒檢測來幫助減少傳播和出現嚴重症狀的風險」。

其實李卡多市長一直對在公共場合戴口罩沒有鬆懈過，雖然3月初聖他克拉拉縣就宣布解除口罩令。但是在採訪的場合本報記者也觀察到，除非有嚴格管控打過疫苗才能進入的記者會現場，市長才會全程不戴口罩。除此之外一般室內場合市長只有在發言時才會拿下口罩。甚至在上周已經疫情逐漸加溫，聖荷西市還發佈5月6日到20日，重新恢復市府雇員的室內口罩令。可見Omicron病毒真是很難防範。

口罩 疫苗 檢測

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