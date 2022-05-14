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灣區亞裔女遇劫 因50元太少被搶嫌痛打

編譯組／聖利安住14日電       
Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）
Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）

亞裔女子楚恩（音譯，Emily Chhun）稱，她在聖利安住一家Safeway超市外遭到暴力搶劫，目前正從傷勢中恢復。

事件發生在周三（5月11日）晚上Washington大道的停車場，當時楚恩剛買完一些零食，正走向她的車。她說，就在她上車的時候，噩夢開始了。一個人開始毆打她，然後搶劫了她。

「當時我已經關上了車門，沒有注意到我身後有人。」她的包從副駕駛座上被搶走，裡面有她的錢包、現金、信用卡和車鑰匙。「我腦中一片空白，不知道該做什麼，因為他有槍，」楚恩說。「然後我意識到，哦，我被搶了。後來我就求他，『請不要傷害我，你想要什麼就拿走。請不要殺我。』」

但是，他還沒有完。「他打開我的錢包。當看到我只有50美元現金時，他又用手槍打我。」除了身上傷害外，她的鼻子也被打斷了。

楚恩說，該男子離開後，一名Safeway的員工跑出來看她是否有事，並撥打了911。隨後楚恩被送往一家醫院。

幾天後，楚恩說她仍感到恐懼，希望自己能回到在柬埔寨的家人身邊。「我仍然處於震驚之中，」她哭著說。「我現在真的很害怕。請你無論何時都要鎖好車，因為你不知道什麽時候會有人來到你身後搶劫你。」

聖利安住警方正在對此事進行調查。

Emily Chhun被嫌犯搶劫毆打，滿臉是血。 （電視新聞截圖）
Emily Chhun被嫌犯搶劫毆打，滿臉是血。 （電視新聞截圖）

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