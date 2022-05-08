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謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

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謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

記者劉先進／柏克萊報導
圖為柏克萊警方此前執法繳獲的槍枝。（取自推特）
圖為柏克萊警方此前執法繳獲的槍枝。（取自推特）

根據阿拉米達縣法庭文件，柏克萊市3日發生一起凶殺案。一住家發生爭吵，20歲的卡瑞希爾（Devin Carrihill）涉嫌槍殺同住室友、22歲的萊特（Sacory Knight Jr. ），還打傷另一女子的肩膀。他還布置現場，偽裝成自殺情況，一度騙倒警方。卡瑞希爾並強迫女子開車送他到另外一個城市企圖逃跑。

死者萊特頭部中數槍，再加上醫院獲悉女子中槍，才讓警方以謀殺案調查。據Berkeleyside報導，調查顯示，卡瑞希爾的祖母看著他布置犯罪現場，並等待報警，以便他能夠逃跑。警方上周上以涉嫌從犯的罪名逮捕了她，但他沒有被起訴，也未被拘留。

本報記者8日查詢阿拉米達縣在線囚犯系統得知，卡瑞希爾被指控謀殺、用半自動武器攻擊他人，造成重大身體傷害等重罪，目前的狀況是不得保釋。他此前被指控犯有其他罪行，但獲得保釋。

根據法庭文件，奈特與卡瑞希爾及卡瑞希爾73歲祖母哈德（Linetta Head）住在柏克萊Channing Way 1100街區。3日晚上9時30分，警方接到報警後趕到現場，萊特已無生命跡象，警方一開始以為他是自殺。但沒過多久，就意識到這是一起謀殺案。因為萊特頭部中了數槍，且附近醫院告訴警員，有一個中槍的女性在醫院就診，中槍地點，和萊特死亡地點一致。

柏克萊警方表示，嫌犯卡瑞希爾和萊特有過爭執，但沒透露具體內容。4日下午，美國法警局逃犯特別小組在屋崙的一處住所將其抓獲。

卡瑞希爾被捕後，向警方訴說了多個版本的故事，承認將槍枝清洗，放在死者身邊，讓他看起來像自殺。根據指控文件，卡瑞希爾布置了凶殺現場，讓受害者像自殺而死。並強迫被她槍擊的女子，開車送他到另外一個城市，丟棄衣服。據偵探說，卡瑞希爾的祖母，看著他布置犯罪現場，並等待報警，以便他能夠逃跑。

警方表示，在報警後，哈德故意提供虛假陳述，誤導員警，試圖幫助卡瑞希爾逃避逮捕。警方上周上以涉嫌犯罪後從犯的罪名逮捕了她，但她沒有被起訴，也未被拘留。

阿縣地檢長辦公室起訴卡瑞希爾謀殺萊特，並槍擊另一女性。 卡瑞希爾在2021年9月因攜帶毒品被定罪後，正處於重罪緩刑期。

柏克萊 槍擊 毒品

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