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北加奧克蘭60車雜耍漂移 還向警投擲煙花扔瓶子

記者劉先進／屋崙報導
5日晚，大批車輛在屋崙聚集飆車，警方拖走60輛車。（屋崙警局供圖）
5日晚，大批車輛在屋崙聚集飆車，警方拖走60輛車。（屋崙警局供圖）

屋崙奧克蘭）警局表示，5日晚上，至少350輛車聚集在市內，參與或圍觀街頭飆車秀，警方已拖走60輛涉事車輛。據悉，群眾中的一些人曾向參與執法的警員，投擲煙花和瓶子。

根據推特上的視頻顯示，當時有大批車輛聚集在屋崙19街捷運站附近，他們不但大聲播放音樂，還有車子當場表演雜耍漂移。

屋崙警局表示，晚上8時30分，參與者試圖占領Telegraph Avenue沿線的十字路口，但沒有成功。這群人隨後轉移到20街和百老匯大道的交叉口附近，群眾中有人向參與執法的警員投擲煙花和瓶子。接著參與者又驅車到第29大道和國際大道的交叉口，霸占路口。

在很短的時間內，警員就控制了參與者並拖走其車輛。總共拖走了60輛車，開出了17張罰單，逮捕了兩個人，並查獲了一把槍。

屋崙警局說，當晚數百輛汽車沿著580號公路行駛時，警局的直升機也在上空密切監視。這些車隊抵達屋崙後，一度達到350輛車的規模。警方執法一直持續到周五凌晨。

同在5日晚，北灣聖他羅沙(Santa Rosa) 的一個街頭飆車秀中，發生了槍擊事件，一名22歲的男子處於危險之中。大約三周前，屋崙曾逮捕一個參與非法飆車秀的市民，此人曾毆打警官臉部。3月，一名男子在一場涉及600輛汽車的雜耍中死亡。

屋崙警局說，街頭飆車已導致了觀眾和參與者的嚴重傷害或死亡。屋崙市將繼續努力找出解決長期方案。如果市民有任何資訊，可透過警方的非緊急電子郵件[email protected]聯繫，或致電（510）777-3333，提供線索。

5日晚，大批車輛在屋崙聚集飆車，警方拖走60輛車。（屋崙警局供圖）
5日晚，大批車輛在屋崙聚集飆車，警方拖走60輛車。（屋崙警局供圖）

屋崙 汽車 奧克蘭

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