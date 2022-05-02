舊金山49人推出特別版加州車牌 支持280座州立公園

49人特別版加州車牌選用球隊經典的紅黑白配色，底部也將球隊口號稍加改良為「忠於州立公園」（Faithful to State Parks），以呼籲人們支持加州280座州立公園。（49人官網）

舊金山49人（San Francisco 49ers）、49人基金會聯合加州 自然資源局（California Natural Resources Agency）周一（2日）共同推出了特別版的加州車牌設計。車牌上印有49人隊標，顏色選用49人經典的紅黑白配色。底部也將球隊口號稍加改良為「忠於州立公園 」（Faithful to State Parks），呼籲人們支持加州280座州立公園。

49人球隊表示，通過車牌訂製所得到的收益，將用在加州自然資源機構，管理自然資源、擴大戶外休閒空間。部分收益還會支持49人基金會的青年教育和青年體育計畫。

基金會執行董事普雷特曼（Justin Prettyman）在聲明中表示，我們的目標是讓灣區以外的青年都因此受益。我們一部分要確保青少年擁有健康的生活方式，並能在未來繼續使用加州舉世聞名的自然空間。雷特曼說：「我們很高興能與加州自然資源局合作，我們迫不及待地想看到，掛有49人特別版車牌的汽車 ，開向更遠的大自然中。」

加州自然資源局發言人瑪格（Lisa Lien-Mager）說：「每一位加州的居民都應該擁有平等的機會使用州立公園，它不應該取決於你在哪裡居住。很多加州居民所生活的社區中根本沒有設立州立公園。我們正關注那些自然資源貧乏的地方，擴大公園的範圍。」

目前加州共有數十種特殊車牌，多年來該項目共籌集了2億元，其中擺闊為優勝美地國家公園（Yosemite National Park）籌集資金的特別版車牌，為加州博物館集資的史努比車牌、為清潔海灘項目集資的鯨魚尾巴車牌等。

負責新車牌設計的團隊表示，現在已經開始接受車牌的預購，如果能在未來的一年內收到至少7500份訂單，車牌便可以製作並發給駕駛者。車牌可用與在加州註冊的汽車、卡車、摩托車、拖車和商業車輛。

申請正常設計車牌的費用為53元，並在每年交40元的註冊費。如果車主想訂製化車牌，費用為106年，每年續費83元。