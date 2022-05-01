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外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

住房短缺、租金飆漲 柏克萊加大學生無處可住

編譯組／美聯社柏克萊電
來自沙加緬度的迪納表示，他因為找不到住房差點要放棄就讀柏克萊加大。迪納身後是他現在居住的公寓，但即將要進行工程關閉，迪納必須另覓住處。（美聯社）
來自沙加緬度的迪納表示，他因為找不到住房差點要放棄就讀柏克萊加大。迪納身後是他現在居住的公寓，但即將要進行工程關閉，迪納必須另覓住處。（美聯社）

柏克萊加大大二學生湯普森（Terrell Thompson）去年秋季開學時，因為遍尋不著住處，在他的汽車上睡了將近兩個星期。

19歲的湯普森來自沙加緬度一個低收入家庭，在全球首屈一指的大學之一柏克萊加大主修企業管理。然而，身高6呎的湯普森只能擠在他的本田雅哥汽車後座苦思，如何才能在灣區這個極其昂貴的地方找到住處。

現在住在一間公寓套房的湯普森說：「學業壓力已經不小，但我當時還要煩惱找住處、擔心我的衣物、擔心我的汽車可能隨時故障，我每周7天每天24小時都在煩惱，以至於我覺得我現在有一點創傷後壓力症候群（PTSD）症狀。」

美國大學生現在已經開始為下個新學年度找住處了，如果說去年的情況是一個指標，這表明要想找一個安身之處並非易事。

對一些大學來說，住房緊縮與疫情穩定之後大量被困在家中的學生出來找住處有關。對於包括加州在內的許多大學來說，住房短缺反映出大學與房屋業主之間更深層的衝突，屋主不願意為學生興建新住房單位，認為會加劇交通堵塞和噪音問題。

今年3月，由於憤怒的居民對柏克萊加大的擴建提起訴訟，使柏克萊加大不得不限制下學年的招生人數。後來加州議會相關人員快速制定並通過一項法案，才解決了柏克萊加大的招生問題，但並沒有完全解決住房問題。

天普大學（Temple University）大學社區司法希望中心（Hope Center for College, Community, and Justice）的年度調查發現，美國43%的四年制大學學生在2020年有住房不安全經歷，高於2019年的35%。

希望中心政策與維權主任赫斯曼（Mark Huelsman）指出，調查發現，美國的四年制大學和兩年制大學去年同樣都有14%的學生曾經無家可歸。他說：「這是租金上漲、社區和各單位無法興建更多住房、大學其他費用增加等多重原因，為學生創造出的一場完美風暴。」

來自沙加緬度、身為家中第一代大學生的迪納（Jonathan Dena）表示，由於找不到住處，他差一點就要放棄就讀柏克萊加大了。後來，以每個月不到1300元的租金，在獲得政府巨額補貼的羅奇岱爾公寓（Rochdale Apartments）找到一間套房。然而，他不久可能要搬家，因為這個簡陋的公寓將進行防震加固工程，必須關閉。

美聯社報導指出，加州以優秀的高等教育自豪，但其四年制大學一直為學生住房問題苦苦掙扎，尤其是「惡名昭彰」的柏克萊地區。擔任柏克萊加大學生會住房委員會委員的迪納表示，校園周圍的房租貴得嚇人，一間一房公寓每月房租要3700元。

提供學生與教職員食品的柏克萊加大基本需求中心（Basic Needs Center）發現，約有四分之一的大學部學生在一項調查中表示，從去年10月以來，他們曾經在夜晚沒有一個安全、固定、合適的地方可以睡覺。

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