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加州市長聯盟呼籲州政府 繼續撥款協助遊民

記者熊移山/ 沙加緬度報導
城市市長聯盟是一個不分黨派的組織，由13個城市組成，昨日出席記者會的市長共9位。(圖聖荷西市長辦公室提供)
城市市長聯盟是一個不分黨派的組織，由13個城市組成，昨日出席記者會的市長共9位。(圖聖荷西市長辦公室提供)

加州城市市長聯盟(California Big City Mayors) 4月25日在加州首府沙加緬度召開記者會，與會的市長們表示加州向地方政府和護理機構提供的HHAP和HEAP兩項基金，將在2023年底用完。希望州政府能在未來三年的財務年度預算，繼續編列每年10億來延續目前的計畫。

無家可歸者住房、援助和預防資金(Homelessness Housing, Assistance and Prevention 簡稱HHAP) ，與 2018 年建立的無家可歸者緊急援助計劃(Along with the Homelessness Emergency Assistance Program 簡稱HEAP)，這些來自州政府的資助已經持續四年，協助解決加州不斷增加無家可歸者的危機。迄今為止，HEAP 和 HHAP 基金已經讓加州的 13 個城市照顧了25,000人，並增加了9000多張床位的收容能力。聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)表示，「聖荷西市目前提供遊民問題解決方案比以往任何時候都更快速、更具成本效益和更有效，但市府需要資金來運營和維持這些創新解決方案，否則市府將面臨財政窘境，就會發生9000人被推回我們加州的街頭」。

城市市長聯盟是一個不分黨派的組織，由13個城市組成，昨日出席記者會的市長共9位，大家一致肯定州長紐森在兩年內為無家可歸者撥款 20 億美元的政策，因為這筆資金才讓各城市有能力協助安置無家可歸的遊民。許多遊民也因為這項計畫，重新拾回自信並且重返工作崗位。最典型的例子就是使用Homekey資金購買和翻新汽車旅館，並使用 HHAP 資金來支付用作過渡性住房的運營費用。屋崙市市長薛麗比（Libby Schaaf）說，「無家可歸的問題是加州最大的恥辱，也是我們這個時代令人心碎的問題。紐森州長和立法機構通過允許城市靈活使用州政府的資助，幫助我們應對了這場危機。如果不繼續提供這些資金，城市將面臨兒童、老年人、退伍軍人重返街頭的前景。我們不能讓這種情況發生，我們需要在國家預算中持續提供資金」。

目前州長紐森還未對這個建議做出回應。但根據美國住房和城市發展部 (HUD) 發布的最新無家可歸時間點(most recent Point-In-Time Estimates of Homelessness)，截至 2020 年 1 月，加州估計有 161,548 人無家可歸。這一數字比前一年增加了近 7%，因為這個數字是在疫情流行之前的幾個月得出的，HDU相信這兩年數字一定還有增加。

加州城市市長聯盟成員包括來自洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西、舊金山、佛瑞斯諾、沙加緬度、長堤、屋崙、貝克斯菲、安那罕、河濱、聖塔安那和托克頓的市長。

加州城市市長聯盟成員的LOGO，包括洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西、舊金山、佛瑞斯諾、...
加州城市市長聯盟成員的LOGO，包括洛杉磯、聖地牙哥、聖荷西、舊金山、佛瑞斯諾、沙加緬度、長堤、屋崙、貝克斯菲、安那罕、河濱、聖塔安那和托克頓的市長所組成。(記者熊移山/翻攝)
聖荷西市長李卡多表示，市府需要資金來維持這些遊民解決方案，否則加州將面臨9000...
聖荷西市長李卡多表示，市府需要資金來維持這些遊民解決方案，否則加州將面臨9000名無家可歸者被推回街頭。(圖聖荷西市長辦公室提供)

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