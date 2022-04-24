我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

舊金山地檢察官就欺詐訴訟進行調查 望聽取更多民意

記者李怡／舊金山報導
加州總檢察長邦塔(前排左四)曾於去年11月特別到訪華埠，向民選官員與社區領袖代表們了解ADA訴訟案。 （記者李怡／攝影）
加州總檢察長邦塔(前排左四)曾於去年11月特別到訪華埠，向民選官員與社區領袖代表們了解ADA訴訟案。 （記者李怡／攝影）

舊金山檢察官博徹思（ Chesa Boudin ）公布了一張波特漢迪律師事務所（Potter Handy LLP）起訴舊金山小企業的訴訟地圖。近日，舊金山地方檢察官和洛杉磯地方檢察官聯手，對該律所提起民事訴訟，指其對金山小企業的所謂違反「美國殘疾人法案」（ADA）官司，涉嫌詐欺。

舊金山華埠的建築樓齡，大多都有數十年甚至上百年之久。部分商戶在門店入口的台階、走道、樓梯等，確有某些方面不完全符合「美國殘疾人士法案」的規定。同時，因安裝升降機、或重新裝修鋪平道路等成本太高，且有些大樓過於老舊，暫且無法進行大規模裝修和改造，因此的確有違反ADA的問題。

波特漢迪律師事務所因此乘虛而入，對眾多華埠商戶和公所業主發出律師信，指其涉及違反「美國殘疾人士法案」規定。眾多小商戶面臨著5萬元以上的罰款懲罰。

第六區市議員楊馳馬曾表示，這些訴訟並不是真為了保護殘疾人士的利益，而是圖謀不軌的律師抓住機會，要中飽私囊。這無疑讓在疫情期間遭受經濟重創的華埠商戶和企業主雪上加霜，此時是他們最需要幫助和支持的時候。

波特漢迪律師事務所已針對小企業提起數千起欺詐性的訴訟指控。這些訴訟向小企業主尋求損害賠償，之後強制進行現金和解。根據地檢處發布的數據，僅舊金山就有300多家企業成為這些欺詐性訴訟的目標。

地方檢察官的訴訟，旨在追回波特漢迪律師事所從這些欺詐性訴訟相關和解中收取的所有款項，並將其返還給小企業。它還要求禁止波特漢迪律師事所再提出這類訴訟，要求對其進行民事處罰。

目前案件正在調查審理中，如果您有任何關於這些欺詐性訴訟的信息，請發送電子郵件至District [email protected]，給地區檢察官辦公室，或撥打受害者服務電話 628-652-4100。

舊金山地檢察官公布了波特漢迪律師事所律師事務所針對舊金山小企業進行的訴訟地圖。（...
舊金山地檢察官公布了波特漢迪律師事所律師事務所針對舊金山小企業進行的訴訟地圖。（地檢處提供）

波特 舊金山 檢察官

上一則

美國FRC機器人總決賽 南科獲最佳品質獎

延伸閱讀

舊金山亞裔人口 近30年增長放緩

舊金山亞裔人口 近30年增長放緩
舊金山亞裔女 北灘光天化日之下遭襲

舊金山亞裔女 北灘光天化日之下遭襲
波特漢迪律師事務所欺詐小商家 檢方公布坑人訴訟地圖

波特漢迪律師事務所欺詐小商家 檢方公布坑人訴訟地圖
庫卡蒙加牧場市女子遭車撞死 家屬懸賞2.5萬緝兇

庫卡蒙加牧場市女子遭車撞死 家屬懸賞2.5萬緝兇
金山市長專欄／香葉園區地鐵獲撥款美化 今年秋天將開放

金山市長專欄／香葉園區地鐵獲撥款美化 今年秋天將開放

熱門新聞

丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01

矽谷鄰居的告別信

2022-04-21 02:10

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？
封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐

勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐