北加州祭孔大典委員會 拜會經文處與世界日報

北加州祭孔大典委員會21日拜會舊金山世界日報副社長楊大德，雙方在如何推廣及合作上，做了建設性的交流。（記者江碩涵／攝影）

北加州 祭孔大典委員會本月21日拜會中華民國駐舊金山 台北經濟文化辦事處及世界日報，不僅交流了許多想法並在推廣儒家思想及未來合作上也有了許多共同理念。北加 州祭孔大典委員會表示，今年祭孔大典將訂於9月25日上午10時在金山灣區華僑文教服務中心舉行，同時也將有教師節慶祝活動暨資深優良教師頒獎典禮，一方面發揚固有尊師重道的傳統美德，同時感謝這些辛苦在海外傳承中華文化的老師們。

北加州祭孔大典委員會今年度總召集人呂明濂表示，21日拜會時，將今年正在籌辦的祭孔各項活動向中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪做了詳盡的報告，就未來發展及改進的方向做了前瞻性的溝通。

他表示，北加州祭孔大典至今已是第41年，去年雖然仍逢疫情，但排除萬難，恪遵政府防疫規定，在控制出席人數的監督下莊嚴肅穆地完成，今年疫情趨緩，希望能恢復以往辦理的規模，盛大且隆重的舉行。

北加州祭孔大典委員會表示，其中最重要的釋奠典禮，仍將完全參照台北孔廟古禮儀式進行，繼續讓鼓樂齊鳴，文化的香火綿延不絕。

北加州祭孔大典是全球海外僑胞最早、最盛大的祭孔活動。北加州祭孔大典委員會由駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教服務中心、灣區齊魯會館、北加州中文學校聯合會四個單位共同組成。

祭孔委員會每年都固定在教師節前後舉辦活動，目的是為了紀念中華民族偉大的思想家和教育家孔子的誕辰，並在美國推廣和宣傳孔子的思想、學說和理念，希望在美國能喚起對儒家思想之重視，目前已成為北加州最重要的文化活動之一，深獲海內外各界肯定。

賴銘琪表示，祭孔委員會致力在海外傳承中華文化、發揚尊師重道的儒家思想，相當嘉許及感謝，經文處也將全力配合和支持。他表示，期望大家眾志成城、攜手努力，在主流社會積極推動，繼續發揚孔子「天下為公，世界大同」理想境界，讓博大精深的中華文化在海外發揚光大。

北加州祭孔大典委員會同日拜會舊金山世界日報副社長楊大德。呂明濂表示，特別感謝世界日報對祭孔活動長期支持與愛護，雙方在如何推廣及合作上，做了建設性的交流，希望在宏觀的架構下帶來新的契機，實現共同的理想。

此次拜會活動同行者除了呂明濂及副總召邱佩芝外，還有齊魯會館牟善竹、呂芳雲、于愛珍以及北加州中文學校聯合會李亭儀、陳安東、高玉麗及陳亳蕙。