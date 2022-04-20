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舊金門大麻節開幕 5萬人一起呼

記者王子涵／舊金山報導
此次大麻節首次允許供應商現場售賣大麻產品。（記者王子涵╱舊金山攝影）
此次大麻節首次允許供應商現場售賣大麻產品。（記者王子涵╱舊金山攝影）

舊金山一年一度的「420」大麻狂歡節20日上午在金門公園（Golden Gate Park）拉開帷幕，這也是在疫情大流行的兩年後，該活動的首次回歸，組織者原估計將有超過2萬人參加。

420大麻狂歡節已經成為一個國際反主流文化的節日，在這一天人們會聚集在一起慶祝和消費大麻，以此倡導大麻的自由化和合法化。

根據當天現場的情況，有超過5萬人湧入金門公園。人們身穿印有大麻葉子的奇裝異服，盡情享受節日的換了。狂歡節於上午10時正式開始，大批慕名而來的大麻愛好者來到公園的Hippie Hill和Robin Williams Meadow區域。這也是人們第一次能夠直接從現場的供應商那裡購買到合法的煙熏食品和可食用材料。

根據舊金山娛樂與公園部門總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）表示，現場發售的大麻產品是「合法的，經過測試的」。「銷售有助於支持當地的大麻產業，然而21歲以下的人群將不允許進入會場。」金斯伯格說。

為了確保活動安全，主辦方在活動主會場周邊設置了兩層圍欄，40名公園管理員，90名私人保安，消防和急救人員，以及穿著制服的警察以及便衣警察保障安全。

在當天下午的4時20分，活動進入了高潮。在現場主持人的號召下，所有的觀眾共同慶祝這一時刻。

當地居民蒙特斯（Montes）說：「舊金山需要這樣活動，幫助所有人掃去過去兩年所經歷的痛苦。舊金山需要420。」

超過5萬人湧入金門公園，享受節日樂趣。（記者王子涵╱舊金山攝影）
超過5萬人湧入金門公園，享受節日樂趣。（記者王子涵╱舊金山攝影）

大麻 舊金山 警察

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