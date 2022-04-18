「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，對2015年至2019年期間在加州運作有組織犯罪販運團夥的5人作出刑事判決。黃晶江（音譯，Jing Chiang Huang）、林淑美（音譯，Shu Mei Lin）、蔡鵬程（音譯，Pengcheng Cai）、溫達豐（音譯，Dafeng Wen）和李培信（音譯，Peishin Lee），因為犯下性販運、勞工 販運、逃避所得稅、洗錢和陰謀等罪名，被判在州監獄 監禁，刑期從364天到10年零8個月不等。

2019年，總檢察長辦公室就指控上述5人和另一名目前仍然在逃的嫌犯共十多項重罪，包括性販運、稅務欺詐、洗錢等，涉及多個受害者。當局還向陷入犯罪團夥的十幾人提供援助。該犯罪團夥利用Backpage.com發布色情廣告，並剝奪個人的自由，以迫使他們在多個妓院進行性交易行為。此外，執法機構還發現，該團夥扣留至少一名倖存者的護照，並威脅未來的工作機會，以實施勞工販運。

州總檢察長辦公室提供給本報的起訴文書，詳細記錄了作案細節。2016年4月21日，另一被指控的本案被告李紹（音譯，Shao Lee，目前在逃），付款500元，在Backpage.com發布色情廣告。罪犯林淑美曾告訴YL，不能離開酒店，要用性交易換取錢財。同年10月13日，李紹帶路，將一個臥底探員安排到Premier Inn酒店，讓探員會見以前曾執行性交易的受害者YL。

2017年3月1日，被告人黃晶江為一名性工作者提供住房，當時她正在月經休息。 同年9月29日，黃晶江在自己的家為受害人提供避孕套。蔡鵬程則指示受害者ZW在不同的妓院地點工作，收取賺到的資金。他還威脅說，如果ZW停止賣淫，就沒有未來的工作機會。

在2019年6月1日至2019年6月26日期間，被告人溫達豐向妓院所在地分發安全套。2019年6月26日，黃晶江將ZW的護照存放於其住所。2016年12月30日，被告人黃晶江陪同林淑美到自動取款機，林淑美將7160元現金存入她的美國銀行帳戶（後被指虛假納稅申報，進行非法洗錢）。

李培信曾經告訴ZW，不管從性交易中賺取多少錢，都要交給黃晶江。而黃晶江曾致電李培信，讓另外一個人來刪除手機上招攬嫖客的妓女照片。

黃晶江被判定犯有一項陰謀販賣人口罪，三項偷逃所得稅罪和一項洗錢罪，被判處10年零8個月的州監獄。蔡鵬程因一項性販運指控被定罪，被判處8年監禁。溫達豐被判定犯有勞動力販運罪，被判處五年監禁。李培信被判定犯有洗錢罪和等，在已經於監獄服刑和在家拘留的情況下，又被判處364天的監禁。林淑美被判定犯有洗錢罪，被判處總共364天的監禁。

聯邦調查局、州司法部、康曲柯士達縣警、康柯德警局、聖荷西警局、聖他克拉拉縣警等南灣、東灣多地的執法部門，聯合參與了對此次犯罪團夥的調查。

邦塔說，很高興與合作夥伴協作，利用全州的集體資源，保持社區安全，並讓人們對他們的罪行負責。每一天，檢察官和特勤人員都在努力打擊人口販運，結束對弱勢加州人的剝削。他為大家齊心協力所能取得的成就感到非常自豪，也感謝所有幫助確保這一重要結果的聯邦、州和地方執法夥伴，讓這些判決成為一個提醒。

康縣地檢長貝頓（Diana Becton）說，該縣堅定地致力於追究那些犯有人口販運罪行的人的責任。此次判決表明，通過決心和協作工作，司法機構正在瓦解有組織的人口販運，並保持社區的安全。