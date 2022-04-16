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要不要注射第二劑補強針 專家這麼說

編譯組／灣區16日電        
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

FDA和CDC在3月底允許三種人在第一次補強注射後至少4個月內進行COVID-19的第二次加強注射：50歲及以上的人，12歲及以上的中度或嚴重免疫力低下的人，以及那些接受強生公司的疫苗作為初次接種及加強針的人。

許多美國人因此在思忖如何戰略性地安排接受第二劑補強針，包括是否要推遲到秋天，因為那時的感染率可能會更高，或是否等到一種持續時間更長、或更針對時下流行的變異株的疫苗出台。

灣區的六位專家對此做出了回應。他們分別為54歲的納巴縣公共衛生官員雷魯西奧（Karen Relucio）博士、63歲的蘇拉諾縣公共衛生官員馬特亞斯（Bela Matyas）博士、36歲的康曲柯士達縣的副衛生官員麥庫瑞亞（Sefanit Mekuria）醫生、40多歲的聖馬刁縣副衛生官員陳（音譯，Curtis Chan）醫生、77歲的柏克萊加大公共衛生學院傳染病和疫苗學榮譽教授斯沃茨伯格（John Swartzberg）博士，以及40出頭的舊金山Gladstone Institutes的免疫學家和調查員羅安（Nadia Roan）。

專家們幾乎一致鼓勵65歲及以上、以及任何年齡段的免疫力低下的人，一旦符合條件，就立即進行額外的強化疫苗注射。一些人還說，50到65歲之間的人，如果他們在諸如養老院或醫院等很多人身邊生活或工作，也應該考慮這樣做。

對於那些不屬於這些類別但現在有資格的人，例如，50歲以上，健康狀況良好，或有輕微的潛在疾病，補打第二針加強劑的最佳時間較難確定。這取決於每個人的年齡、健康、環境、行為，以及對風險的看法。比如有計劃旅行的可在出發前打，以便在旅行期間得到最大程度的保護；如果你不打算進行高風險的活動，也許可以等到冬天再打，它可以保護你到下一個冬天。

對於在短時間內打很多針是否有潛在健康風險的顧慮，專家們指出，從歷史上看，補強疫苗注射在醫學上沒有什麽壞處。比如出生後的第一年，你就會得到四劑相同的肺炎球菌疫苗。同時歐洲的研究結果，包括以色列的研究，表明新冠第四針是安全的；從一種生物合理性角度，從mRNA技術的工作方式來看也不會有害。COVID-19疫苗是非常安全和有效的。

對於T細胞衰竭的問題，專家們指出T細胞衰竭是一個過程，當重新接觸病毒蛋白的時間間隔較長時，T和B細胞可以形成更好的記憶。所有目前符合條件的人都會在間隔足夠長的時間內接受第二次注射，因此不必擔心時間 「太短」。

對於那些等待「更好的」疫苗出現的人，專家們認為盡管目前知道疫苗仍在繼續開發中，但還沒有聽說它馬上要推出。

疫苗 免疫力 柏克萊加大

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