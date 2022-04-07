美高層接連訪台 李文雄：台灣將被世界承認為獨立國家

李文雄認為，台灣未來幾年之內，會逐漸被國際承認為國家。（記者李榮／攝影）

眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）傳出亞洲之行中，於在訪問日本之後或將到台灣訪問；隨後突然又傳出波洛西確診新冠肺炎，亞洲行可能延後，但接連多位美國重量級人士訪台，依然展現出不同的意義。僑務委員李文雄7日就指出，美台的關係已經昇華到另一層次，顯見台灣己是世界重中之重，「而且，無論它稱作中華民國 ，中華民國台灣，或台灣，都是實質主權獨立的國家。」

李文雄表示，如果此次波洛西成行，那就是繼1997年美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台之後之後、睽違25年又一位現任眾議會議長訪台，具有重要的象徵與實質意義。特別是美國眾議會議長是美國總統繼承順位中的第二位，眾議長訪台的意味不可等閒視之，也是台美關係邁向另一境界的表現。

李文雄指出，除了連續的美方高層訪台以外，財長葉倫 也在國會表示，如果中國對台灣採取侵略行動，美國準備運用一切制工具，對中國實施制裁，並且強調美國有此能力與決心，而葉倫的說法是侵略併吞而非武統或統一。李文雄認為，俄羅斯入侵烏克蘭之後全世界都看淸楚了一個事實：「就是與強權為隣，絕對不能放棄自我防衛的能力，任何靠和平或棄武的和約都不可靠，因為只會成歷史文件，而且最後國己亡、家己毀。烏俄之戰告訴台灣人民，強鄰在旁時，唯有堅強的國防和全民抗敵的意志，才能贏得民主自由人權立國的台灣永續生存的空間。和平是靠實力與意志爭取的，不是靠強權的善意和施捨。」

他分析，在現在的時代背景之下，未來十年將是台灣的黃金十年，政治上也能夠有機會脫胎換骨，成為真正主權正常化的國家。至於國名，不論是中華民國、中華民國台灣、或台灣，只要是在台灣的人民同意的，都是好事。呼籲台灣人民應該要有自信，畢竟台灣有世界頂尖的科技產業、有世界一流的醫療水準、有傲人的守法奮進的人民、有世界先進的高科技國防，還有一個守護台灣的台灣海峽。另外，更有堅強的美國、日本、澳洲等盟邦，德不孤必有鄰。

對於有些政治人物與學者經常預言台灣終將被中國武力統一，李文雄則認為，總是有些人不斷唱衰台灣，但多數都有特定背景與意識型態，「專家一向都是在竹籬笆內看大千世界，所以他們陳述的內容是不會發生的，都成灰了，只能在他們的同溫層迴蕩。」