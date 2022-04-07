我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會

防禦類股領漲 股指中止連跌

美高層接連訪台 李文雄：台灣將被世界承認為獨立國家

李榮
李文雄認為，台灣未來幾年之內，會逐漸被國際承認為國家。（記者李榮／攝影）
李文雄認為，台灣未來幾年之內，會逐漸被國際承認為國家。（記者李榮／攝影）

眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）傳出亞洲之行中，於在訪問日本之後或將到台灣訪問；隨後突然又傳出波洛西確診新冠肺炎，亞洲行可能延後，但接連多位美國重量級人士訪台，依然展現出不同的意義。僑務委員李文雄7日就指出，美台的關係已經昇華到另一層次，顯見台灣己是世界重中之重，「而且，無論它稱作中華民國，中華民國台灣，或台灣，都是實質主權獨立的國家。」

李文雄表示，如果此次波洛西成行，那就是繼1997年美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台之後之後、睽違25年又一位現任眾議會議長訪台，具有重要的象徵與實質意義。特別是美國眾議會議長是美國總統繼承順位中的第二位，眾議長訪台的意味不可等閒視之，也是台美關係邁向另一境界的表現。

李文雄指出，除了連續的美方高層訪台以外，財長葉倫也在國會表示，如果中國對台灣採取侵略行動，美國準備運用一切制工具，對中國實施制裁，並且強調美國有此能力與決心，而葉倫的說法是侵略併吞而非武統或統一。李文雄認為，俄羅斯入侵烏克蘭之後全世界都看淸楚了一個事實：「就是與強權為隣，絕對不能放棄自我防衛的能力，任何靠和平或棄武的和約都不可靠，因為只會成歷史文件，而且最後國己亡、家己毀。烏俄之戰告訴台灣人民，強鄰在旁時，唯有堅強的國防和全民抗敵的意志，才能贏得民主自由人權立國的台灣永續生存的空間。和平是靠實力與意志爭取的，不是靠強權的善意和施捨。」

他分析，在現在的時代背景之下，未來十年將是台灣的黃金十年，政治上也能夠有機會脫胎換骨，成為真正主權正常化的國家。至於國名，不論是中華民國、中華民國台灣、或台灣，只要是在台灣的人民同意的，都是好事。呼籲台灣人民應該要有自信，畢竟台灣有世界頂尖的科技產業、有世界一流的醫療水準、有傲人的守法奮進的人民、有世界先進的高科技國防，還有一個守護台灣的台灣海峽。另外，更有堅強的美國、日本、澳洲等盟邦，德不孤必有鄰。

對於有些政治人物與學者經常預言台灣終將被中國武力統一，李文雄則認為，總是有些人不斷唱衰台灣，但多數都有特定背景與意識型態，「專家一向都是在竹籬笆內看大千世界，所以他們陳述的內容是不會發生的，都成灰了，只能在他們的同溫層迴蕩。」

中華民國 波洛西 葉倫

上一則

等待退稅？ 國稅局破除五誤區

延伸閱讀

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
波洛西擬訪台 中國外交部：將嚴重損害中美關係

波洛西擬訪台 中國外交部：將嚴重損害中美關係
波洛西訪亞洲 10日抵台…防北京阻撓 台北未證實不否認

波洛西訪亞洲 10日抵台…防北京阻撓 台北未證實不否認
海華玉山友誼盃成人棒壘球錦標賽 開打

海華玉山友誼盃成人棒壘球錦標賽 開打
波洛西將訪台 國民黨駐美代表解讀：不鼓勵兩岸對話

波洛西將訪台 國民黨駐美代表解讀：不鼓勵兩岸對話

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的一年，舊金山灣區房市供不應求。（江宜芳提供）

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

2022-04-03 07:23
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）

矽谷理財專家：不會花錢 有福氣的是下一代

2022-04-04 18:36
梁志豪被撞傷後，救護人員和警方趕到現場。（馬作林供圖）

疑發生爭執 屋崙華翁被人蓄意開車撞死

2022-04-01 02:15
萬波茶飲所有的茶都是台灣進口，室內裝潢也採現代文青風整齊清爽。(記者熊移山／攝影)

波霸茶飲 庫比蒂諾進入戰國時代 30多家店競爭

2022-04-02 02:14
灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

2022-04-07 02:13

超人氣

更多 >
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員