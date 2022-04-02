加州企業多元化立法，被裁定違憲。（美聯社）

洛杉磯 的一名法官周五（4月1日）裁定，加州 一項具有里程碑意義的法律是違憲的，該法律規定，公司董事會成員必須包括來自某些種族、族裔或LGBT群體的成員。

這項簡短的裁決，是針對「司法觀察」（Judicial Watch）的一項訴訟作出，「司法觀察」是一個保守的法律團體，它尋求對去年加州簽署成為法律的這項措施發出永久禁令。裁決沒有解釋法官的理由。

該措施要求在加州設有主要行政辦公室的上市公司的董事會，必須有一名來自 「代表性不足的社區」的成員，包括LGBT、黑人、拉丁裔、亞裔、美國本土或太平洋島民。

訴訟認為，這違反了該州的憲法平等保護條款。

「司法觀察」主席費頓（Tom Fitton）在一份聲明中說，該決定 「宣布了現代社會對憲法禁止歧視 的一項最明目張膽的重大攻擊是違憲的」 。

該措施要求到2022年底，在有4至9名董事的董事會中至少有兩名這樣的董事；9名或更多董事的董事會則需要3名。不遵守規定的公司可能會面臨罰款，首次違反的罰款為10萬美元，再次違反的罰款為30萬美元。

州務卿在3月發布的一份「董事會多樣性」報告中發現，在大約700家公司中，約有300家公司遵守了規定。然而，一半的公司沒有提交所需的披露聲明。該法案的共同起草人、巴沙迪那民主黨眾議員霍爾登（Chris Holden）當時說，當非裔佛洛伊德（George Floyd）在被明尼亞波利斯警察謀殺後，許多公司發表了支持多樣性的聲明，但許多公司沒有落實。

州長紐森（Gavin Newson）在簽署該法案時曾說，少數族裔和群體在強大的公司董事會中擁有發言權是很重要的。

這項措施，從一開始就預計會面臨來自保守派的法庭挑戰，保守派認為這是一個歧視性配額，正如他們在2018年要求在公司董事會中有一名女性董事的法律那樣。洛杉磯「司法觀察」訴訟正在挑戰這項法律。

而且這項法律本身從一開始就不穩定，立法分析說可能難以為它辯護，但當時的州長布朗（Jerry Brown）說，盡管它有可能被法院推翻，他還是要推動這項法律。

加州為該法律進行了辯護，稱其符合憲法，是扭轉有利於白人男性的歧視文化所必需的，並且是在其他措施失敗後才實施的。