世台聯合基金會捐款送愛心，幫助烏克蘭戰爭的難民。（記者李榮／攝影）

俄羅斯入侵烏克蘭 戰爭至今仍未停歇，也造成大量難民流離失所，世台聯合基金會發動捐款希望將愛心送到災區。基金會30日也召集北加 僑領，除了公布第一階段的善款以外，也呼籲大家慷慨解囊，響應慈善。

世台聯合基金會副董事長林貴香介紹，世台聯合基金會於2009年在紐約成立，2016年成功加入成為聯合國 經濟及社會理事會（UN ECOSOC）的特殊諮詢地位（Special Consultative Status），能進出紐約聯合國總部、聯合國日內瓦辦事處、聯合國維也納辦事處，也能參與各種聯合國相關會議，對於聯合國所規畫的17項永續發展目標，能與國際組織合作，也期能對所幫助的對象產生更深遠的效益。

她進一步說，世台聯合基金會宗旨強調以海外台商會為主體，聯合推動公益回饋社會，集結各地台商的力量，有效率統合並分配慈善資源，並且推動聯盟組織之間的互助。過去13年來從八八水災、日本海嘯、美國Katrina颶風、海地大地震、加拿大大火災、花蓮大地震、高雄氣爆等，都有基金會的身影；而這次當然也會伸出國際人道的援手，為烏克蘭難民提供救濟物資。

目前為副董事長的林貴香，曾擔任世台聯合基金會初創期的七年執行長。她感謝北加財務長陳朝全、董事張世杰、吳怡明、陳陽明、賴美智、親善大使曾璿憓等人，在此次烏克蘭募款活動的幫助。

林貴香指出，雖說「為善不欲人知」，但這次的慈善募款必須需要大眾知道，並鼓勵一起行善，盡最大所能幫助戦火生死邊緣受苦受難的烏克蘭難民。募得款項會專款專用，全部購買必需物資救助難民。

此次善舉已獲得北加的美國加州排舞協會創辦人林貴香、慧智文教基金會創辦人賴美智、JT Family Foundation陳朝全、賴淑娜共同信託、愛加倍全人關懷機構共同創辦人吳怡明、藍佳欣、張世杰董事長、展望未來基金會共同創辦人梅毅端、陳鈞亞、亞裔美好社區促進會長高蕙玲、北加州台灣工商會長王以芹、北加州中華耆英聯合會長吳文一、道禪學會、聖德佛堂的支持。啟動籌款的12天之內，就募集到近4萬5000元的善款。除了基金會董事以外，也有許多小額捐款，像是美國加州排舞協會就有上百人響應。基金會董事陳陽明也將贈送1000件印有世台商標和鳥克蘭、中華民國國旗的Polo衫、夾克，答謝捐款的善心人士，送完為止。

基金會呼籲民眾幫助烏克蘭難民，可以線上捐款: www.stufunited.org/donate，基金會將匹配前5萬元的捐贈。Zelle捐款帳：[email protected]

支票捐款：抬頭STUF United Fund（請於memo註明Ukraine），郵寄地址：STUF United Fund P.O. Box 520511, Flushing, NY 11352。