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建中機研隊在戴維斯加大比賽 歡迎觀眾加油

記者熊移山/ 沙加緬度報導
建中機研今天將有七場比賽 (記者熊移山/攝影)
建中機研今天將有七場比賽 (記者熊移山/攝影)

建中機器人研究校隊今天在加州首府沙加緬度的FRC機器人競賽中正式登場。今天的資格賽，機研隊將出賽七場爭取積分。FRC機器人比賽的方式是與其他兩隊組成一個團隊，兩個團隊分別以紅色和藍色來區分，所以上場前會將自己的機器人底部的號碼條改為自己所屬的團隊顏色，建中機研隊的編號是8020。每場比賽的時間是2分20秒，前15秒是機器人全自動操作，在過來剩餘的時間就是人工手動操作。比賽的內容分為兩大部分。投進高層籃框是2分低層籃框是1分，另外最後爬四層欄杆分別是4、6、10、15分，也就是爬到最高欄杆可以得到15分。最後積分較高的團隊，每隊都可以得到排名積分2分。

時間還剩30秒，現在畫面中就是建中機研隊在最後關頭進行爬桿動作，已經爬到第三支竿子了，也也代表已經確定為藍隊得到10分，現在準備挑戰最高一層欄杆，也就是230公分高的位置，這是有難度的，因為操作手無法控制機器人的搖擺動作，第一次勾取失敗，再來一次….成功，結束前三秒建中機研隊為藍隊奪得15分。從畫面可以看到紅隊兩組機器人都沒爬上欄杆，但是藍隊隊友投籃不給力，所以這場比賽最後以38比53落敗，沒有得到排名積分，讓建中的排名暫時來到了22名。

今天一共會比七場，歡迎民眾上網為我們建中機研隊加油，連結網址請參考本則新聞的文字稿，打開連結後點擊Toggle Video Player的藍色小框框，就可以同步觀賞這精采的比賽。

https://frc-events.firstinspires.org/2022/CADA/r

加州

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