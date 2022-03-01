柏克萊加大專家：普亭害怕美國推翻他的政權

國際衝突史學家蕭爾（Zachary Shore）表示，雖然他反對俄羅斯入侵烏克蘭，但美國和北約也要回應俄羅斯作為大國關心安全的憂慮。基於以往歷史，俄羅斯總統普亭很害怕美國推翻其政權。（取自蕭爾官網）

在柏克萊加大歐洲問題研究所的在線論壇上，國際衝突史學家、海軍研究生院歷史學教授、柏加大歐洲研究所高級研究員蕭爾（Zachary Shore）表示，雖然他反對俄羅斯 入侵烏克蘭 ，但美國和北約也要回應俄羅斯作為大國關心安全的憂慮。基於以往歷史，俄羅斯總統普亭 很害怕美國推翻其政權。在遙遠的未來，也許向俄羅斯提供加入北約的機會是種可能，要讓俄羅斯成為利益相關者。

此次論壇討論俄羅斯入侵對北約、歐盟的影響。

蕭爾表示，一個穩定的國際秩序，至少需安全和公平。自20世紀90年代以來，許多俄羅斯領導人沒體驗到這兩點。因此，只要一個國家感到不安全或受委屈，就可能發生衝突。「為什麼普亭會對國際秩序有這種感覺？我想就他如何看待當前的危機提供一些想法。我並不讚同他的觀點，只是提供解釋。如果要打敗敵人，瞭解敵人有幫助。」

蕭爾分析幾個誤區。如，普亭不害怕西方國家。這讓他想起雷根剛就任總統之時，顧問告訴他，俄羅斯人害怕美國搶先攻擊。而雷根拒絕相信，因為雷根認為，美國是個好人的代表。俄國人會以美國人看待自己的方式來看待美國。現在，普亭有充分的理由認為，美國想推翻他，在俄羅斯進行政權更迭，因為在他看來，這是美國傾向於做的事情。只要回看歷史，1950年代，伊朗，美國對瓜地馬拉發動政變，剛果，然後是橫跨拉丁美洲的禿鷹行動。還有伊拉克，利比亞，最近的阿富汗歷史，美國用軍事影響力越接近俄羅斯邊界，普亭認為，對自己政權的生存威脅越大。

另一誤區，普亭不可能害怕烏克蘭加入北約。在2019年，烏克蘭總統波羅申科簽署憲法修正案，承諾烏克蘭將加入北約和歐盟。北約最東距普亭的故鄉、聖彼得堡（Saint Petersburg）1200哩。當愛沙尼亞加入北約時，北約距俄羅斯縮到100哩。如果俄羅斯有很深的軍事影響力，僅在美國邊境100哩外，美國會有什麼感覺？「我們知道答案，因為古巴離佛羅里達州只有大約100哩，美國多次試圖通過暗殺古巴領導人卡斯特羅來推翻其政權。」

普亭已下令，軍隊將包括核武器在內的威懾力量置於特別戒備狀態。蕭爾表示，普京的表態並非虛張聲勢，是一種防禦性措施。他有理由擔心美國和西方會想推翻他的政權。因此，對他來說，放置核武器和處於警戒狀態是防止這種可能性的一種方式。

「雖然北約如何回應，我沒有深入查看。但我聽到的是，北約回答，他們也有核武器，普亭應該知道，且北約也將處於核武高度戒備狀態。我認為這不是正確的反應。」

蕭爾說，他推薦民眾閱讀一本關於古巴導彈危機的書，名為「細節」，所有在危機期間發生的鮮為人知的事件，都很容易導致一場全面的核戰爭，這本書讓人不寒而慄。比如，一個U-2偵察機迷路進入蘇聯領空，而這很容易被誤解為是一個序幕、是西方的第一次核打擊，導致核戰。這類事故必須避免。（注：蘇軍曾派戰鬥機攔截，美軍則出動戰備值班的兩架F-102戰鬥機迎擊，戰鬥機上有核彈頭。關鍵時刻，迷航的偵察機找回正確航向）

蕭爾說，如果他是北約方面，不會針對核威脅，加強回應言辭的力度，而是盡量淡化，「我會明確表示，西方將繼續向烏克蘭提供軍事和人道主義援助，但不會用核武器進行第一次打擊，這只會是最後的手段。」

蕭爾分析，關於烏克蘭、瑞典和芬蘭加入北約的可能性，令人興奮。但他強調，這並不能解決問題。各國尤其是大國需要感到安全感和國際秩序中的公平性，以便他們成為利益相關者。大家須找到方法維持這種安全感和公平性。

前俄羅斯總統葉利欽，也對北約向俄羅斯邊界擴張非常不滿。無論有沒有普亭，（俄羅斯關心的安全）問題須解決。在某些時候，在遙遠的未來，也許向俄羅斯提供加入北約的機會，是種可能。「但無論解決方案是什麼，不應該忽視俄羅斯的安全關切。這並不意味著我們簡單地躺平說，好吧，你可以入侵烏克蘭，做你想做的事，這不是我想說的。但我們需要讓每個人都成為系統的利益相關者，並感到它是公平的。」